Ana Obregón vuelve a Madrid tras casi un mes centrada en el libro de su hijo Álex Lequio

MADRID, 20 (CHANCE)

Después de varias semanas alejada del revuelo mediático y centrada en el libro que le quiere dedicar a su hijo Álex Lequio, Ana Obregón regresa a Madrid con una gran sonrisa en el rostro y parte de la vitalidad que le caracterizaba antes de la pérdida de su hijo.Después de un mes disfrutando de la compañía de su padre en Mallorca donde ha podido relajarse y centrarse en los proyectos que tenía pendientes, hemos visto a la actriz llegar al aeropuerto de Madrid donde algunos responsables de seguridad le ayudaron a salir de las instalaciones cuanto antes para regresar a casa. Con parte de su rostro oculto tras la mascarilla, Ana eligió para el viaje un look de lo más cómodo con vestido estampado en blanco y negro y tendencia 'cut out' en los laterales. En cuanto a los complementos, Ana apostó por zapatillas de deporte de la firma Chanel y bolso bandolera en blanco."Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo. Durante su enfermedad empezó a escribir una joya qué nunca pudo terminar. Tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón. Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo. Por eso las torpes palabras de su madre envolverán sus maravillosas paginas en un libro en el que todos los beneficios irán a su Fundación para investigar el cáncer. Llevo casi un mes en mi habitación de Mallorca escribiendo este doloroso viaje lleno de amor de una madre y su hijo" ha publicado la propia Ana en su cuenta de Instagram a modo informativo para todos sus seguidores de los que recibe apoyo y muestras de cariño constantes.