Ana Oramas dice que, en el Sáhara y en La Palma, Sánchez ha demostrado que "no es de fiar"

Foro Asturias insta al Gobierno a "trabajar" la unidad que reclama y Navarra Suma le reprocha sus alianzas con Bildu

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, considera que, con el cambio de posición en el Sáhara y con las ayudas pendientes en La Palma tras la erupción del volcán, el presidente Pedro Sánchez ha demostrado que "no es de fiar", y a ello añade que las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno le parecen "insuficientes".

En el mismo debate, Navarra Suma ha urgido a Sánchez bajar los impuestos en tiempos de crisis como el actual y Foro Asturias le ha instado a "trabajar" la unidad del Congreso que reclama.

Tras escuchar este miércoles las explicaciones de Sánchez en el Pleno del Congreso, la representante de CC, Ana Oramas, ha comenzado su intervención diciendo que Sánchez "no es de fiar" entre otras cosas porque "no cumple lo que promete", como ya se han dado cuenta sus socios de Unidas Podemos sino también los ciudadanos de La Palma, "a los que prometió que se volcaría en ayudarlos y ahí están abandonados".

Oramas ha saludado algunas de las medidas contra la crisis, entre las que ha citado la rebaja de 20 céntimos el litro de combustible, aunque considera que son "insuficientes", y ha animado al Gobierno a poner ya en marcha "ese extraño sistema para detener el precio de la luz" porque los hogares y las empresas en España "ya no aguantan mas".

"IRRESPONSABLE" SU ACTUACIÓN CON CANARIAS

Singularmente, ha tachado de "irresponsable" que Sánchez no haya considerado ninguna de las medidas para Canarias ofrecidas por CC pese a que las islas "no tienen defensa posible ante los problemas de desabastecimiento" y a que literalmente se están "empobreciendo". "Salve a las familias canarias que no llegan a final de mes, no nos traicione una vez más", ha concluido.

Por su parte, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha felicitado a Sánchez por su triunfo en Bruselas pero le ha pedido que sus medidas anticrisis contemplen una disminución de las tasas de navegación y aeroportuarias ante un posible aumento del precio de los billetes al archipiélago.

ANUNCIOS QUE NO LLEGAN

Al igual que Oramas, su compañero del Mixto y diputado de Navarra Suma Carlos García Adanero ha censurado que el Gobierno no haya tomado medidas contra la crisis "mucho antes" pese a tener competencia para hacerlo y que ahora anuncie "cosas que luego no llegan a la ciudadanía".

En concreto, García Adanero, uno de los dos diputados expulsados de UPN por negarse a apoyar la reforma laboral, ha afeado a Sánchez que no baje los impuestos sólo porque se lo ha pedido el PP y le ha restregado que en el debate de este miércoles "su socio más fiable" haya sido Bildu, "que le ha ofrecido su apoyo incondicional".

De su lado, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha subrayado que la escalada récord de los precios y de la inflación o el bloqueo de los suministros se "agudizarán" con el efecto rebote de la guerra en Ucrania pero ha recalcado que "la ruina en España comenzó hace tres años", cuando Sánchez se puso al frente del Gobierno que proclamó "aquella farsa de 'salimos más fuertes' de la pandemia".

"Usted no debería encubrir falsariamente los rotundos fracasos de su gestión", le ha soltado Martínez Oblanca al jefe del Ejecutivo, antes de pedirle que en lugar de reclamar la unidad de los grupos en torno a sus medidas se la "trabaje".