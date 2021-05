Ana Pastor critica que Sánchez solo se dedica a "hablar de vacunas y de fútbol" sin afrontar el "caos" actual

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Congreso y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se dedique "permanentemente a hablar de futuro, a hablar de vacunas y de fútbol", sin que esté "preocupado por el caos que hay en este momento con comunidades tomando decisiones diferentes" ante la pandemia.

Según Pastor, Sánchez se queda con los mensajes "positivos", como las vacunas, pero deja los "negativos" a las comunidades autónomas. Además, le ha echado en cara que haya "metido a los Tribunales Superiores de Justicia y al Tribunal Supremo" en esta situación cuando "la tenía que resolver él trayendo una ley" de pandemias.

La exministra ha recalcado que la legislación vigente es "absolutamente insuficiente" y ha añadido que los jueces consideran que "no hay instrumentos". En este punto, ha reprochado al Ejecutivo que, en vez de legislar, lance la "responsabilidad a los jueces, a las comunidades autónomas o a Europa".

La dirigente del PP se ha quejado de que el Gobierno no quiera hablar ni escuchar las propuestas del PP, como el 'plan b' jurídico que ha registrado en el Congreso. "Nos gustaría que nos haga caso por una vez. Ahora repite su 'no es no' a una ley de pandemia, a sus socios de gobierno, a los tribunales, al Consejo de Estado. Todo por no darnos la razón", ha afirmado.

DEFIENDE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL PP

Tras asegurar que países como Alemania también tienen una ley de pandemias, Pastor ha defendido la constitucionalidad de la norma presentada por su partido en el Congreso y ha subrayado que la Mesa del Congreso la ha calificado, contando ahí con la unanimidad de todos los partidos.

Además, ha señalado que hay una autoridad sanitaria en materia de pandemia "que se llama ministro de Sanidad y no está ejerciendo" porque "hay que tomar decisiones". "Y si no hay instrumentos jurídicos suficientes, lo que hay que hacer es reforzar el ordenamiento jurídico del país", ha declarado en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.

Pastor, que ha dicho ser partidaria del "entendimiento", se ha quejado de nuevo que a ella nunca se la llame. "Yo no he tenido una sola reunión. Nunca se me ha llamado. Creo que los políticos no somos todos iguales y no actuamos con la misma responsabilidad", ha agregado.