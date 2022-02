Ana Pérez-Lorente, mujer de Antonio Resines, nos confiesa cómo se encuentra tras recibir el alta

MADRID, 12 (CHANCE)

A lo largo de estos meses ha habido una gran preocupación por el estado de salud de Antonio Resines tras contagiarse de la Covid-19 en diciembre y permanecer ingresado en la UCI durante más de un mes. Las buenas noticias venían esta semana cuando el hospital lanzaba un comunicado informando del alta hospitalario del actor y días más tarde, él mismo lanzaba unas palabras de agradecimiento.

Este sábado hemos podido hablar con Ana Pérez-Lorente, mujer de Antonio Resines, y nos ha contado que pronto podremos ver al actor en la calle y que la recuperación va bien: "A ver no te puedo decir fechas porque no lo sé, pero yo creo que sí que va más rápido de lo que él piensa y lo que pesaban los médicos. Una vez ha salido de la UCI porque ya está en casa diez días pensamos que va a ser más de tres semanas. Yo creo que sí que va muy bien".

La mujer de Antonio Resines, agradece el apoyo recibido y el trato que la prensa ha tenido con ellos: "Bueno ya lo dijo él nos han apoyado muchísimo, y luego también vosotros habéis ido bastante pues muy respetuosos la verdad, porque me he encontrado varios cámaras, pero ha sido bastante. Ósea que en momentos así se agradece, porque cuando estás pasando mal, que no tienes, no te apetece. La verdad es que se lo agradezco mucho también. Y en nada ya verás como le sale ya y os atiende".

Ana ha querido aprovechar las cámaras para animar a todas las personas a vacunarse: "Por favor, que la gente se vacune, porque incluso con dos vacunas que no le dio tiempo a la tercera, esta una enfermedad muy complicada a veces".