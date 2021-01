Ana Polegre, creadora de Enfermera en apuros, publica 'Coronavirus', un libro que hará historia

MADRID, 20 (CHANCE)

Sin duda este 2020 ha estado marcado por una pandemia global a causa de la Covid, algo que nos ha marcado para toda la vida y que no podremos olvidar, pero sobre todo por todo el trabajo y esfuerzo que han demostrado nuestro personal sanitario, que además de ser héroes, son seres humanos que han luchado contra viento y marea para salvar vidas. Aunque todavía no hayamos salido de este panorama, es bueno tener algo que nos haga recordar todo los días (y sobre todo cuando pasen los años) lo que hemos vivido, cómo nos hemos sentido, lo que ha ocurrido, las muertes, la generosidad de los vecinos... todo.

Ana Polegre, creadora de Enfermera en apuros ha escrito un libro en un tiempo record que nos ha dejado completamente impactados: 'HISTORIAS REALES en primera línea de batalla, CORONAVIRUS'. Y no precisamente nos ha sorprendido porque no nos lo esperábamos sino porque es el puro reflejo de la realidad que estamos viviendo. En él expone historias reales del personal sanitario que se ha dejado la piel durante la pandemia para salvar vidas y ayudar a todo el que se le pusiera delante. Lo bonito de las historias, pero también el sufrimiento y la crudeza que han pasado todos ellos al enfrentarse a una pandemia de estas magnitudes.

Hablamos con la autora de este libro y nos ha explicado cómo surge la creación de este proyecto que sin duda será algo histórico: "En lo más gordo de la pandemia me di cuenta que estaba llegando mucha información contando muchas cosas, pero no se entendía la gravedad de la situación de cómo se estaba viviendo por dentro. Me pareció muy importante dar voz a esas historias que a mí se me estaban llegando y dar visibilidad. Y con el poquito poder que tenemos de visibilizar vi necesario poder utilizar esto que puedo aportar para que la gente lo conociera".

Ana se siente de lo más orgullosa de lo que ha creado: "Me siento bien, yo lo hice un poco para reivindicar lo que estaba pasando y la gente viera lo que estaba pasando dentro. Me está gustando mucho porque hay compañeros que lo están leyendo y les está ayudando a sanar, eso es lo más bonito". Y es que si hay algo que tenía claro nuestra autora es que este libro sería una reivindicación a todos los profesionales de la salud: "Es un homenaje a todos ellos, se lo merecen".

Sin haber superado la pandemia, llega Enfermera en apuros y publica este libro que parece que lo tenía escrito desde hace años, pero no. La realidad es que Ana ha estado trabajando como nunca durante dos meses para que este proyecto saliese a la luz cuando antes: "Han sido dos meses y medio apenas, ha sido apretar a tope el acelerador, dedicarme en cuerpo y alma para que lo tuviéramos ahora, lo tuviéramos y pudiéramos entender porque esto sigue". Muchos fueron los profesionales de la salud que se involucraron en el proceso de realización, ya que fueron muchas las historias que le llegaron a la instagramer: "Abrimos una plataforma para que todos los sanitarios nos pudieran contar sus historias, nos legaron más de 350 historias y seleccionamos unas 100".

"Mi intención era que estuviera en las librerías, que llamara la atención, que la gente tuviera la necesidad de abrirlo. Es una forma de que la sanidad, todos los profesionales, estén en la palestra" nos confiesa Ana. Lo cierto es que la autora va a conseguir hacer historia porque es un libro que debería estar en casa de todo el mundo, para que cuando pase el tiempo volvamos a recordar lo que hemos vivido con la pandemia y para tener siempre presente la lucha de ese personal sanitario. Uno de los primeros libros, sino el primero que habla del coronavirus en letras mayúsculas y es que, tal y como nos dice la escritora: "Es historia viva, pero va a ser historia".

Un libro que llega en un momento crucial para la sociedad y que gracias a Ana Polegre podemos tener en nuestras manos, leer, emocionarnos, reír y ver la realidad contado por ellos, por todo el profesional sanitario que se ha dejado la piel durante todos estos meses. Un ejemplar que debería estar en todas las casas para que no solo nosotros no olvidemos nunca lo que hemos vivido, sino que las generaciones que vengan sepan la realidad del virus. Nuestra escritora se despide con un mensaje que dejamos para que todos ustedes reflexionen: "Los hospitales estamos empezando vivir momentos como el año pasado, no podemos relajarnos justo ahora".