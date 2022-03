Ana Pontón (BNG) denuncia que Galicia necesita un "Gobierno a la altura" y no en "campaña electoral interna"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado que lo que Galicia necesita es un "Gobierno que esté a la altura" y no uno "que esté en campaña electoral interna, como está en estos momentos el señor Feijóo".

Pontón ha declarado que la sociedad se encuentra en un momento en el que se necesita "valentía" por parte del Gobierno y no "anuncios y propaganda, como ha estado haciendo en los últimos tiempos el señor Feijóo".

Además, ha insistido en que es "grave" que "con la que está cayendo en Galicia" no se hayan publicado en DOG ninguna de las medidas que se anunció el Partido Popular. "Los ganaderos, el sector pesquero, el sector de la hostelería, el sector de transporte no vive de promesas y lo que necesitan son gobiernos que estén a la altura y no en campaña electoral interna", ha declarado.