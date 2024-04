Ana Redondo: "El patriarcado es la gran globalización, es una lucha en la que no nos podemos permitir perder"

Dice que será "más exigente" para que la perspectiva de género esté presente en todas las políticas

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este viernes que "el patriarcado es la gran globalización". "Es una lucha en la que no nos podemos permitir perder", ha subrayado.

Asimismo, ha dicho que el Gobierno pretende ser "más exigente" para que la perspectiva de género esté presente en todas las políticas y en todos los recursos, ya que, a su juicio, "no es tan importante hacer políticas de igualdad como aplicar igualdad en todas las políticas".

Redondo ha trasladado esta idea en la jornada 'Mujeres y Vida en el Medio Rural' celebrada en Valladolid, donde ha señalado que es "absolutamente necesario para cerrar brechas de empleo" que todos los recursos tengan perspectiva de género, algo en lo que ya trabaja el Gobierno.

Así, ha defendido la implicación del Ejecutivo central para que los fondos de las administraciones incluyan esta perspectiva y ha puesto como ejemplo las cuantías que se reparten a través de la Política Agrícola Común (PAC), algo que también se ha incluido en el reparto de fondos Next Generation.

"España es la única potencia europea que ha incorporado la perspectiva de género a esos fondos Next Generation que han permitido y van a permitir desarrollo de proyectos muy importantes en el ámbito rural y, en definitiva, todos los recursos y todos los presupuestos de las distintas administraciones públicas, especialmente desde el Gobierno, tienen esa perspectiva de género", ha explicado.

En su intervención en la jornada, Redondo ha reivindicado el papel de la mujer en el mundo rural y ha asegurado el compromiso del Gobierno para avanzar en esa igualdad desde el "feminismo" en "todas sus dimensiones". Para la ministra las mujeres en el ámbito rural son "palanca de cambio y transformación imprescindible".

La ministra ha defendido el compromiso del Gobierno de España con el feminismo y con la igualdad: "Somos servidores públicos", ha señalado, tras lo que ha considerado esencial destinar más "esfuerzos" y más "recursos" al medio rural.

Frente a este compromiso ha contrapuesto otros gobiernos que llevan a la sociedad a "posibilidades reales de retroceso" --en referencia a Vox--. "No hay derechos que no puedan ser revertidos, los derechos son conquistas sociales pero pueden volver hacia atrás, existe un peligro de reversión que no vamos a permitir", ha relatado.

Redondo ha asegurado que centrará la lucha por el feminismo y la igualdad a través de la posibilidad de legislar, a lo que ha sumado la necesidad de crear una red con un tejido "profundo y tupido" de instituciones con proyectos y recursos y la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas.