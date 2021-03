Ana Rosa Quintana asegura que las elecciones convocadas por Ayuso son necesarias

MADRID, 14 (CHANCE)

Ana Rosa Quintana se ha dejado ver este sábado en el centro de Madrid, muy bien acompañada por familiares y disfrutando del maravilloso día que hizo en la capital. La periodista estuvo en una de las terrazas más céntricas apoyando la gastronomía y el sector de la hostelería que, como bien sabemos, han sufrido muchas consecuencias a raíz del confinamiento derivado por la pandemia de la Covid.

"Apoyando a mi Madrid, que es muy grande. Lo necesitamos y somos el ejemplo de España" confesaba para nuestras cámaras cuando la preguntábamos si estaba apoyando al sector de la hostelería. Con una sonrisa de oreja a oreja, la periodista se dejaba ver en compañía de su marido y de más familiares, quienes disfrutaron de unas temperaturas magníficas para la época en la que estamos.

El vídeo del día Un hombre intenta agredir a Abascal y Garriga (Vox) antes de entrar al Parlament

En cuanto a qué va a hacer la reina de las mañanas en el puente de San José, la periodista nos confesó que: "En casita, paseando por Madrid, lo que hace falta es que esto se acabe ya". Además, le hemos preguntado también por las elecciones convocadas en Madrid por Isabel Díaz Ayuso y nos ha asegurado que han sido: "Inesperadas, pero entiendo que lo haya hecho". La comunicadora afirma que si no hubiese pasado la moción en Murcia, no hubiese sido necesario convocarlas: "No serían necesarias si no hubieran hecho lo de Murcia".