Ana Rosa Quintana, ausente en el inicio de la temporada de su programa

MADRID, 12 (CHANCE)

Los rumores acerca del regreso de Ana Rosa Quintana a televisión coincidiendo con el inicio de la nueva temporada no han dejado de sucederse en las últimas semanas. Recuperada del cáncer de pecho que la obligó a alejarse de la pequeña pantalla hace diez meses, muchos daban por hecho que sería este 12 de septiembre cuando la presentadora volvería a ponerse al frente de 'El programa de Ana Rosa'. *

Pero finalmente no ha sido así, y en su lugar han sido Joaquín Prat y Patricia Pardo quienes han 'inaugurado' la 19º temporada del programa, dejándonos una valiosa 'pista' acerca de la vuelta de la 'reina de las mañanas', que parece inminente pero a la que por el momento nadie ha puesto fecha.

"Van a encontrarse muy pronto con la capitana de este equipo, con la que le pone nombre al programa, con la que siempre lleva siempre el timón, que ya mismo está aquí sentada que es donde tiene que estar Ana Rosa Quintana" ha asegurado Joaquín en sus primeras palabras del nuevo 'curso' a los espectadores, dejando entrever que la vuelta de la presentadora está más cercana que nunca y podría producirse en los próximos días.

Patricia, por su parte, ha querido mandar un emotivo mensaje a Ana Rosa, confesando lo importante que es su presencia no solo para la audiencia sino también para todos los que hacen el programa día a día: "Ana, no sabes lo mucho que te quiere este equipo, y el público. Decirles precisamente a ellos que no podemos ofrecerles nuestra mejor versión porque eso pasa porque ella esté aquí, en su sitio, pero sí que vamos a ofrecerles el mejor producto, un programa hecho desde el corazón".