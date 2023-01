Ana Rosa Quintana cumple 67 años

MADRID, 12 (CHANCE)

El 2022 ha sido uno de los años más complicados para Ana Rosa Quintana. Alejada de los focos de los platós de la televisión, la periodista se retiraba a finales de 2021 informando a sus espectadores que le habían diagnosticado cáncer de mama. Un día histórico para su programa, 'El programa de Ana Rosa'. Durante meses ha estado desaparecida, dejándose querer y sometiéndose a diversos tratamientos para volver cuanto antes a la vida y a su espacio.

Y así fue. El pasado 10 de octubre la veterana comunicadora regresaba a su programa por todo lo alto, con una sonrisa en su rostro, visiblemente emocionada y de lo más sincera ante la enfermedad que le ha tocado vivir: "Les dije que nos veríamos pronto, y a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí, así que, buenos días".

Desde ese día no hemos dejado de verla en su plató, derrochando profesionalidad como lleva haciendo casi dos décadas... pero también agradeciendo el cariño que ha recibido durante sus peores meses: "Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes. Desde mis compañeros, personas que no conozco, que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido" confesaba en su vuelta.

Esta semana su programa celebraba la mayoría de edad, 18 años en antena. Una Ana Rosa con lágrimas en los ojos hacía una dura confesión al finalizar la tertulia de crónica social: "No sabía si iba a poder estar aquí". Y es que la presentadora ha pasado unos meses muy duros con el tratamiento en los que ha estado completamente alejada de su mundo profesional y ahora, ilusionada por todo lo que ha conseguido, echa la vista atrás y es inevitable no emocionarse.

Este jueves, Ana Rosa, la indiscutible 'Reina de las mañanas', cumple 67 años y lo hace a lo grande. Tras haber dejado atrás ese 'mal sueño', la comunicadora cuenta con un equipo que le ha demostrado en todo momento lo que le quieren, un programa que lleva casi 20 años en antena y una familia que tampoco se ha separado de su lado ni un solo día durante su tratamiento.