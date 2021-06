Ana Rosa Quintana descarta en su programa una contestación de Rocío Flores a su madre

MADRID, 14 (CHANCE)

A punto de disfrutar de unas merecidas y esperadas vacaciones de verano después de un año especialmente complicado por culpa de la Covid-19, Ana Rosa Quintana sale en defensa de Rocío Flores, colaboradora de su programa desde hace algunos meses. Tras la finalización del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', los rumores sobre una posible consteción por parte de su hija no han dejado de sucederse, una información que la propia Ana Rosa ha desmentido. "Si Rocío Flores habla, el programa mío se le queda pequeño, tendrá que hacer otra cosa y de momento ya os puedo asegurar que no hay nada cerrado" dejaba claro la presentadora tras disfrutar de una agradable comida con amigas en el centro de Madrid.En cuanto a la supuesta discupa que Antonio David Flores le ha pedido a sus hijos, Ana Rosa deja claro que no tiene ningún tipo de relación con el ex Guardia Civil: "Primera información que tengo, yo con Antonio David no he coincidido prácticamente nada, no tengo ninguna relación". Aunque han sido muchos los que han acusado a Rocío Flores de beneficiarse de las palabras de su madre ocupando un puesto como colaboradora de televisión, Ana Rosa aclara que la contratación de la joven estaba cerrada mucho antes de conocerse la emisión del documental de Rocío Carrasco: "En Unicorn, que es mi productora, contratamos a Rocío Flores mucho antes de saber que este programa se iba a emitir. Entendíamos que era igual que Isabel Pantoja, joven, había concursado en Supervivientes* la hemos contratado para que hable de Supervivientes no para que hable de su vida".Con una gran sonrisa en el rostro e intentando preservar su vida privada del revuelo mediático, la presentadora reconoce que no suele publicar momentos de su vida privada en Instagram. "Soy muy vaga. Estás todo el día en la tele, tengo ya mucha exposición por lo que en mi vida privada no me apetece hacerme fotos" reconoce.