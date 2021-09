Ana Rosa Quintana desvela cómo fue el reencuentro entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

MADRID, 30 (CHANCE)

Poco a poco se van conociendo más detalles del reencuentro entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera tras la muerte de doña Ana. Un año después de romper su relación, y 'gracias' al fallecimiento de la matriarca del clan Pantoja, madre e hijo podrían haber acercado posturas después de que el Dj, dando un paso al frente tras esta dolorosísima pérdida para toda la familia, decidiera desplazarse a Cantora para darle un abrazo a la tonadillera.

"Se me ha muerto mi abuela, pero a mi madre, sea de la manera que sea, se le ha muerto su madre. Yo voy a ir a Cantora y allí voy a estar. Si me dejan pasar, le daré un abrazo a mi madre y me iré. Y si no me dejan pasar, me iré igualmente. Así que creo que es el momento de apartar ciertas cosas y tirar para delante" confesaba un emocionado Kiko al programa 'Sálvame' poco antes de abandonar La Graciosa para poner rumbo a Sevilla - previo paso por Lanzarote y Las Palmas en un trayecto que se convirtió en toda una odisea - y reencontrarse con su progenitora 14 meses después de su última visita a la famosa finca.

A altas horas de la madrugada el Dj llegaba a Cantora acompañado por su primo Manuel Cortés, y dos horas después, en torno a las 4 de la mañana, salía del cortijo sin hacer declaraciones sobre cómo había sido el encuentro de su madre. Visiblemente agotado, Kiko hacía un gesto, levantando el pulgar, que indicaba que todo había ido bien, sin contarnos si había podido hablar con la tonadillera.

Ahora, gracias a Ana Rosa Quintana, sabemos al detalle cómo fue el reencuentro entre madre e hijo. Fue un encuentro íntimo en el que, apartados del resto de la familia, Isabel Pantoja y Kiko se fundieron en un emocionante abrazo y conversaron durante largo rato. Dejando a un lado los desencuentros que les han enfrentado en el último año, madre e hijo recordaron anécdotas de doña Ana, y la tonadillera le pidió a su hijo que por favor le dejase ver más a sus nietas, Ana y Carlota, a las que echa mucho de menos. Una conversación tranquila en la que, además, quedaron en volver a verse para hablar y tratar los temas de la herencia de Paquirri y de todos los conflictos que tienen abiertos.

Un encuentro durante el que Agustín Pantoja se mantuvo encerrado en una habitación, evitando el que hubiese sido un incómodo reencuentro con su sobrino después de que Kiko le haya demandado por administración desleal, estafa y apropiación indebida.

Además, y al contrario de lo que pensábamos, Ana Rosa ha desvelado que doña Ana no falleció el 29 de madrugada como todos pensábamos hasta ahora, sino que su muerte se produjo en torno a las 20.00 horas del martes 28, por lo que Pantoja habría ocultado a Kiko - que en ese momento viajaba a Lanzarote para asistir a la boda de Anabel - y a Isa el fallecimiento de su abuela durante varias horas.

Por último, Antonio Rossi ha aportado más información sobre el reencuentro entre Isabel Pantoja y su hijo, asegurando que Kiko es otro y no quiere que su madre haga como que no ha pasado nada después de lo que ha descubierto en el último año. Muy cambiado, y a pesar del dolor por la muerte de su abuela, el Dj no está dispuesto a mirar hacia otro lado como si nada hubiese pasado entre ellos, y va a seguir adelante en su lucha por recuperar lo que Paquirri le dejó en herencia.