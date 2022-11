Ana Rosa Quintana desvela qué pide para el 2023

MADRID, 26 (CHANCE)

Este viernes, la productora Unicorn celebraba por todo lo alto la Navidad y fueron muchos los rostros conocidos que no se quisieron perder este evento. Entre todos ellos, cómo no, estaba Ana Rosa Quintana, que lució un impresionante estilismo, pero sobre todo una sonrisa de oreja a oreja. La presentadora de televisión estuvo radiante y no dudó en hablar con los medios de comunicación.

Acompañada por su marido, Juan Muñoz, Ana Rosa asistía a la primera fiesta de trabajo desde su regreso a televisión tras haber superado un cáncer de mama que le fue diagnosticado el año pasado. La periodista lucía una sonrisa en su rostro que, sin duda, reflejaba el buen momento que está pasando: "me encuentro estupendamente, como si no hubiera pasado nada".

Ahora que está a la vuelta de la esquina la Navidad y fin de año, la periodista nos asevera que el único deseo que pide es "que siga como estoy ahora, el año pasado fue tan duro... pero mira, se me ha olvidado, lo que hay que hacer es seguir adelante, recuperar la vida y no pensar en eso... bueno, hacer caso a los médicos y sobre todo ser feliz y disfrutar de todo, salud, amor y que los míos estén bien".

Y por último, también nos habló de su nuevo look, ahora que le está creciendo el cabello después de haberse tenido que cortar la melena por el tratamiento tan fuerte al que se ha sometido este año: "más que corte de pelo es lo que va saliendo, como te empieza a salir quedaba muy raro y por lo menos me lo pongo rubio que siempre había querido". Lo cierto es que Ana Rosa está guapísima, pero sobre todo, con muchísima fuerza interior después de haber luchado contra el cáncer todo este tiempo.