Ana Rosa Quintana evita posicionarse en la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

El tenso enfrentamiento que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera en las últimas semanas ha llegado a su momento cumbre con la exclusiva en la que, el Dj, carga duramente contra su madre en la revista "Lecturas". Una entrevista que se ha convertido en el bombazo del año y que, como no podía ser de otra manera, Ana Rosa Quintana ha comentado en su programa.

La presentadora, sin dar crédito a las desgarradoras declaraciones de Kiko sobre la relación con su madre, ha confesado que "es la entrevista más brutal que he leído en muchísimo tiempo. Nos ha dejado con la boca abierta".

Jorge Javier Vázquez, que ha intervenido en "El programa de Ana Rosa" para promocionar el inminente estreno de "La casa fuerte" - que tendrá lugar mañana - ha puesto en un compromiso a la presentadora al preguntarle a favor de quién estaba en esta guerra familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Ana Rosa, sin querer posicionarse claramente, sí ha asegurado que "me cuesta mucho como madre entender que un hijo diga cosas tan brutales en lo personal, pero también hay que escuchar, porque nadie conoce lo que pasa dentro de una casa".

Más sincera que nunca, la reina de las mañanas ha confesado que "no voy con nadie, pero no le quito credibilidad a Kiko. Esta familia es tan mediática que con que cojamos el historial empezaremos a ver quién tiene razon"

Así pues, pese a que Ana Rosa ha evitado posicionarse en una guerra familiar que ha dejado a todos boquiabiertos, no ha podido dejar de ponerse en el lugar de Kiko, comprendiendo su postura: "Para él, que no ha tenido padre, que no ha tenido relación con la familia de su padre, no ha tenido relación con sus hermanos, su único referente es su madre. Por eso todo es tan dramático".