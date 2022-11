Ana Rosa Quintana hace balance un mes después de su regreso a televisión: "Como si no me hubiese ido"

MADRID, 11 (CHANCE)

El pasado 10 de octubre, después de 11 meses lejos de los platós para luchar contra un carcinoma de mama, Ana Rosa Quintana regresaba a su programa. Un momento especialmente emocionante en el que la presentadora reconocía que su vuelta era "un milagro" y explicaba que, aunque se encuentra fenomenal, no podrá decir que está "completamente curada hasta que le den el alta dentro de 6 o 7 años".

Desde entonces, además de ponerse cada mañana con su mejor sonrisa al frente de 'El programa de Ana Rosa', la periodista también ha retomado tímidamente sus compromisos sociales y en esta ocasión se ha convertido en la gran protagonista de los galardones 'Merca2', donde recibió de manos de Susanna Griso el premio a la Mejor Comunicadora del año.

Un reconocimiento muy especial en el que Ana Rosa, visiblemente emocionada, ha confesado que "este año es especialmente emotivo todo" y ha demostrado su humildad al asegurar que "el premio será por los años anteriores porque este año he comunicado bastante poco, hay que decir".

Un premio que además ha supuesto su reencuentro con su 'rival' y amiga Susanna Griso, que ha demostrado que su cariño está por encima de cualquier guerra de audiencias entregándole el galardón en el que sin duda fue el momento más emocionante de la noche. Para la presentadora de 'Espejo Público', solo buenas palabras: "Susanna se ha portado siempre tan bien, es tan generosa, que para esto también se demuestra la categoría y ella tiene mucha". "No sabes lo cariñosa que ha sido todo este año. Llevamos siendo compañeras, imagínate, estábamos juntas en Antena 3 cuando ella presentaba el informativo. Esto es un acto de compañerismo y de generosidad. No todo el mundo lo haría, somos competidoras, pero hay una cosa que es la vida y otra cosa que es el trabajo. Creo que es muy importante separar ambas cosas" ha explicado.

Respecto a cómo ha sido su vuelta al trabajo, Ana Rosa hace balance y confiesa que al principio "fue un poco en shock, súper emocionante". "Luego ya, te iba a decir al segundo día, a la media hora, lo comentaba "¿sabes que tengo la sensación de que no me he ido?". También es verdad que han hecho que esto sea así" apunta agradecida a su equipo, a quien ha dedicado el premio.

Sin embargo, en su regreso, un pequeño cambio, y es que ahora descansa los viernes por prescripción médica: "Me han obligado, también te digo. Ahora lo más importante es estar bien". "Si veo que no llego, que estoy cansada, que me estreso... pero es que no estoy nada cansada. Hoy me he levantado a las seis de la mañana. Gracias a Dios estoy muy bien y hay que volver a la vida y hacer vida normal y hacer lo que hay que hacer de revisiones, atender a los médicos pero no puedes ser otra persona. Yo soy la misma de antes de estar enferma y estoy muy bien, gracias a Dios y a la ciencia" asegura.

Sobre el mensaje de ayuda y positividad que está transmitiendo a tantas personas, Ana Rosa reconoce que lo único que está haciendo "es animar a muchas mujeres que lo están pasando en este momento o lo han pasado a volver a su vida, a su rutina y a tirar para adelante". "En la vida, muchas veces tienes muchos problemas y muchas caídas. Lo importante es levantarse y seguir adelante con optimismo y con alegría. Eso también es muy sanador" explica.

En su caso, el espejo en el que se ha mirado estos 11 meses son su familia, sus amigos y su marido, Juan Muñoz, para el que no tiene palabras suficientes por lo que ha sido para ella durante su enfermedad: "Ha sido fundamental, ha estado conmigo todos los días, todas las quimios, todas las radios, todos los momentos. Haciéndome la vida agradable, haciéndome reír, no me han dejado". "Es verdad que yo he estado bastante bien, no he estado ni un solo día en la cama, me he cuidado mucho, he hecho mucho deporte, me he cuidado mucho la alimentación, me he cuidado mucho. Pero ellos han sido el sostén y luego, los amigos, pero muy especialmente las amigas" confiesa.