Ana Rosa Quintana, Mar Flores, Eugenia Martínez de Irujo... Nuestros famosos mandan ánimos a Sara Carbonero

MADRID, 25 (CHANCE)

La operación de urgencia a la que fue sometida Sara Carbonero este lunes en la Clínica Universitaria de Navarra tras una revisión rutinaria ha causado una gran conmoción no solo en los incondicionales de la periodista, que padeció un cáncer de ovario en 2019, sino en todo el país y, especialmente, en todos aquellos rostros conocidos que la conocen y la admiran.

Mientras en su entorno cercano reina el hermetismo y la manchega solo ha roto su silencio para compartir una preciosa canción de la canaria Valeria Castro en sus redes sociales que dice "yo me conformo con poquito, poquito, poquito, que tanto no necesito, poquito, que está flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito".

A pesar de que apenas ha trascendido ningún detalle de la operación, se comenta que Sara está "tranquila", "positiva" y "con fuerzas", y ha sido su íntima amiga Isabel Jiménez quien ha tranquilizado en Mediaset acerca de su estado de salud asegurando que se encuentra "muy bien".

Demostrando el gran cariño que sienten por la periodista, en el día y medio que hace que la revista Lecturas reveló la intervención de urgencia, son numerosos rostros conocidos los que se han pronunciado públicamente sobre este bache de salud que, están convencidos, superará con éxito.

Ana Rosa Quintana, que acaba de superar un cáncer de pecho que la ha mantenido alejada de la pequeña pantalla casi un año, se ha mostrado de lo más optimista y ha explicado que "cuando uno tiene una enfermedad y va a una revisión, a veces hay cosas que solucionar, pequeñas intervenciones. Es un proceso y está súper revisada. Dejemos que se recupere, que se va a recuperar gracias a Dios" ha asegurado, tranquilizando así a todos los espectadores de su programa.

Mar Flores, por su parte, se ha enterado de la operación de Sara por la prensa en una fiesta a la que acudió este jueves en la capital - "vengo de un programa grabado y no sé nada" ha admitido - y, confesando que la ex de Casillas le parece "una mujer maravillosa", le ha deseado "una pronta recuperación. La salud es importantísima y seguro que va a ir bien todo".

También por los medios de comunicación lo ha sabido Mariola Orellana, que hizo una gran amistad con Carbonero a raíz de su relación con Kiki Morente. "En shock" y muy afectada por la noticia, la mujer de Antonio Carmona ha asegurado que está "segura" de que todo irá bien porque está my cuidada y protegida. La protegen de arriba y no va a pasar nada, será para bien, vamos a confiar". "Sara es maravillosa, es una persona muy bonita, es lo que veis. Es una mujer muy entregada, sensible al máximo, bonita, para qué vamos a hablar" ha destacado.

Eugenia Martínez de Irujo reconocía haberse quedado "helada" al enterarse de la operación. "Qué horror, no lo sabía, pero ojalá todo vaya bien, seguro que sí. Es una tía estupenda" ha añadido.

La modelo Laura Sánchez también se ha sumado a los mensajes de apoyo a Sara y ha querido mandar a la periodista "y a todas las personas que están enfermas, todo el ánimo del mundo". "Es una mujer luchadora y va a salir todo bien. Esto también pasará" ha apuntado optimista.

