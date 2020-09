Ana Rosa Quintana, muy dura con Omar Montes tras su pelea callejera

MADRID, 9 (CHANCE)

Omar Montes vuelve a estar en el centro de la polémica. Y es que el cantante se convertía ayer por la tarde en trendic topic y protagonista de los titulares al filtrarse un vídeo en el que encabezaba una reyerta callejera. Rodeado de sus amigos, el de Pan Bendito pega a un joven que grita "yo no he sido, yo no he sido" mientras les graban. Finalmente, se ve al ex de Isa Pantoja con el rostro ensangrentado.

Ante el aluvión de críticas, Omar comunicaba a través de su cuenta de Instagram que iba a "estar desconectado" de las redes sociales por una temporada ya que, en sus propias palabras, "la gente es muy envidiosa y hace lo que sea por verte mal".

Esta mañana, en "El programa de Ana Rosa", han desvelado que esta pelea no sería real, sino que se trataría de un "teatro" que ha hecho Omar Montes como parte de una campaña de promoción de su nuevo tema. Y es que el de Pan Bendito lanza este viernes una canción en colaboración con RVFV - cantante que también sale en el vídeo de la reyerta - y no se le habría ocurrido mejor estrategia de comunicación que fingir una batalla campal y acabar ensangrentado en plena calle.

Ana Rosa Quintana, visiblemente molesta con el ganador de "Supervivientes", no ha tardado en pronuciarse al respecto, asegurando que le parece "de muy mal gusto. No se puede jugar con ciertas cosas. No todo vale". Además, sin dudarlo, la presentadora ha dado un valioso consejo a Omar: "Venderá más, pero tiene que plantearse que también es un ejemplo para la gente joven". Y así no se hacen las cosas.