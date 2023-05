Ana Rosa Quintana nos habla de cómo están preparando el nuevo programa de Telecinco

MADRID, 27 (CHANCE)

El pasado 11 de mayo Ana Rosa Quintana anunciaba en su programa que tendría que ausentarse unos días de la pantalla, sin embargo cuatro días después la presentadora recibía la Medalla de Oro de Madrid con motivo de la Festividad de San Isidro y la veíamos estupenda. Este fue el último día que la vimos hasta este miércoles, cuando volvía a su espacio y explicaba qué había ocurrido.

"Cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que pasa" confesaba y es que durante los días de desaparición "he aprovechado a hacerme mis revisiones anuales" y confirmaba que todo "ha salido estupendamente".

Este viernes la productora Unicorn ha organizado una fiesta en la que ha reunido a grandes rostros conocidos y entre ellos, por supuesto, estaba Ana Rosa, que ha atendido a los medios de la manera más simpática.

Feliz por su buena salud, Ana Rosa nos confesaba que "ya estoy perfecta" y, con total normalidad, nos explicaba que estos días de parón se sometió a una de sus revisiones anules: "Son las revisiones normales, lo que pasa que una vez al año, que coincide con mi operación, son unas un poquito más intensas, pero yo tengo cada tres meses y lo llevo a rajatabla".

Por otro lado de cosas, la presentadora, reunida con grandes rostros de la comunicación, sí que nos adelantaba que descarta que sus hijos vayan a heredar su profesión: "No lo sé, yo creo que van más por el lado de su padre que por el mío" y defendía que prefiere apoyarles en sus decisiones y transmitirles los valores de respeto y tolerancia: "Cada uno tiene sus cualidades y hay que dejarlos que se autogestionen. Yo creo que en eso soy bastante de que cada uno vaya a estudiar lo que le dé la gana y haga lo que le apetezca siempre y cuando vivimos en familia y es una tolerancia, un respeto y un apoyo".

Tras conocerse que se hará cargo de las tardes de Telecinco a partir de septiembre, Ana Rosa nos ha confesado que todavía no ha pensado en el programa ya que primero "vamos a terminar este curso y poquito a poco, que quedan cuatro meses y en cuatro meses todavía tenemos que trabajar en el proyecto".

Por último, la comunicadora nos desvelaba que este proyecto ha sido toda una sorpresa para ella, ya que no tenía pensado involucrarse en algo tan grande: "Pues mira, no pensaba yo ya a estas alturas empezar ningún nuevo reto, pero al final, siempre me ha pasado lo mismo en mi vida: que tengo curiosidad y soy valiente".