Ana Rosa Quintana y Omar Montes se dejan ver de celebración y súper felices

MADRID, 12 (CHANCE)

Omar Montes y Ana Rosa Quintana están de celebración por el estreno de El Principito, la docuserie del cantante, y lo cierto es que la presentadora de televisión se ha dejado ver de nuevo, su primera reaparición tras anunciar que padece cáncer de mama, con una sonrisa de oreja a oreja con el cantante.

"Estamos de estreno, ¿eh? Que ya sabéis que hemos estrenado en prime video y va a ser el éxito de la temporada que lo hemos producido nosotros" nos confesaba Ana Rosa Quintana de lo más feliz posible.

El de Pan Bendito no dudaba en bromear a la salida del restaurante en el que ha comido con la presentadora ante la presencia de la prensa: "Por favor, dejadnos nuestro espacio. Nos estamos conociendo, no me hagáis la de siempre que me estropeáis todas las relaciones".

La periodista explica cómo se encuentra de su enfermedad: "Pues me encuentro como veis, estupendamente, gracias". En cuanto a qué vamos a poder ver en la serie de Amazon Prime, Omar Cuenta: "Pues muchas cosas porque he contado todos mis inicios, como empecé en el mundo del deporte, mi escuela, mis amigos del barrio es todo como inside, ¿no?".