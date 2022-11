Ana Rosa Quintana recibe un premio de manos de Susanna Griso. Así fue el emocionante momento

MADRID, 11 (CHANCE)

Noche especial para Ana Rosa Quintana que, justo un mes después de regresar a su programa tras casi un año alejada de la pequeña pantalla para luchar contra un cáncer de mamá, ha recibido el premio Merca2 a la 'Mejor comunicadora del año', y lo ha hecho de manos de Susanna Griso. A pesar de que las presentadoras trabajan en diferentes cadenas y llevan varias temporadas disputándose el título de 'reina de las mañanas', han vuelto a demostrar que entre ellas no existe la rivalidad, protagonizando un emotivo reencuentro en el que ha quedado patente el cariño y el respeto que se tienen mutuamente.

"Desde esa competencia sana que tenemos desde hace tiempo, más de 17 años ya, Ana, debo decir que hay que tener mucho aguante, mucha resistencia, ser muy buena profesional para aguantar tanto tiempo, tantas horas de televisión y no desfallecer. ¿Saben lo que son 5 horas de directo cada día? yo he hecho el cálculo: 25 a la semana por 52 semanas por 18 años en el caso de Ana. 23.000 horas de televisión, ahí es nada. Hay que ser muy duro, resiliente para aguanar tantas horas de maratón diario. Esta señora se ha ganado este premio a pulso y me hace especial ilusión entregárselo esta noche una vez ha vuelto a las pantallas porque se la echaba de menos" ha confesado la presentadora de 'Espejo Público' antes de entregar el galardón a su compañera y amiga con un gran abrazo y dos cariñosos besos.

Unas emotivas palabras que Ana Rosa - radiante con un elegante y ajustado vestido negro y sandalias en rojo - agradecía con una gran sonrisa, explicando que aunque "competimos todas las mañanas porque cada una tiene su programa, llevamos siendo amigas más de 20". "Tengo que agradecer a Susanna lo cariñosa que ha sido especialmente, siempre, pero este año, un año complicado para mí. Siempre ha estado pendiente, siempre me ha acompañado y por la generosidad de esta noche" añadía visiblemente emocionada y consiguiendo emocionar a su 'rival' y amiga.

Respecto a este nuevo e importante reconocimiento, Ana Rosa ha destacado que se trata de "un premio de comunicadora en el año que he comunicado menos", revelando que su esfuerzo en todo este tiempo ha sido "intentar comunicar que hay que tener fuerza, que hay que valorar lo que uno tiene y que hay que levantarse cada mañana". "Cada mañana me levanto agradezco que estoy aquí, agradezco a los médicos, a mis amigos, a mi familia y agradezco que tengo más impulso y más ganas de beberme la vida" ha reconocido.

Susanna, por su parte, confesaba que su "ilusión" por entregarle personalmente el premio a Ana Rosa, a quien ha querido agradecer que fue "la primera persona que me llamó cuando falleció mi hermana, y he estado muy pendiente de su enfermedad, de su lucha y su vuelta".

Por ello, aunque rivales en televisión, la catalana deja claro que "aunque competimos y todas queremos ganar, lo cortés no quita lo valiente y el tiempo ha demostrado que tenemos una estupenda relación personal y está por encima de lo demás". "Ana es un referente. Ha hecho un esfuerzo para estar en primera línea, pero lo que te demuestra una enfermedad como la suya, un cáncer de mama, te avisa de que la vida es más importante que todo lo demás" ha destacado.

Enamorada de Íñigo Afán de Ribera, con quien mantiene una discreta relación hace meses, Susanna prefiere no desvelar ningún detalle de su nueva pareja, pero sí confiesa que está en un gran momento personal: "No me quejo. Estoy muy bien pero ya sabéis que no digo nada".