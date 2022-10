Ana Rosa Quintana recupera su "vida" con la vuelta a la televisión: "He echado de menos mi libertad"

Vuelve a presentar 'El programa de Ana Rosa', pero descansando los viernes porque aún no está recuperada: "Me tengo que cuidar"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La periodista Ana Rosa Quintana ha vuelto este lunes, 10 de octubre, a su programa tras once meses en los que ha estado retirada de su actividad profesional por un cáncer de mamá que la ha llevado a vivir un período "duro" en el que ha "echado de menos" su libertad, pero en el que también ha hallado "muchas cosas positivas", como el cariño recibido.

"Esto es como volver a recuperar tu vida", ha subrayado la presentadora en declaraciones recogidas por Europa Press durante una rueda de prensa, en la que ha agradecido el apoyo que ha recibido durante todos estos meses y especialmente en el día de su regreso al frente de 'El programa de Ana Rosa', que volverá a presentar de lunes a jueves. Los viernes descansará cediendo su lugar a Joaquín Prat y Patricia Pardo.

Para la periodista, esta jornada ha sido un "carrusel de emociones", desde emoción a alegría e, incluso, cierta incertidumbre por no saber si iba a poder formular palabra durante el programa por todo lo que estaba viviendo desde que ha llegado a la sede de Mediaset, donde ha sido arropada por sus compañeros. El consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, ha acudido a saludar a la presentadora durante su encuentro con los medios de comunicación.

"Hoy he estado nerviosa, se me secaba la boca, pero cuando me he sentado en la mesa con mis compañeros me he sentido como un día más", ha relatado Ana Rosa Quintana sobre su primer programa tras su retiro, del que ha destacado el contenido ya que ha contado con una entrevista al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otra al diestro José Ortega Cano.

Respecto a este programa, la periodista ha contado que su equipo intentó concertar una entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no pudo por temas de agenda. "En este programa invitamos a todos los líderes políticos (...). Lo justo en democracia es dar voz a todo el mundo", ha apostillado al respecto.

También sobre el ámbito político, ha descartado que ahora haya más crispación que cuando se retiró ya que, precisamente, este lunes Feijóo y Sánchez se han reunido con el objetivo de llegar a un acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Esto sí que es noticia", ha dicho la presentadora en declaraciones a Europa Press.

"NO SÉ SI EN CINCO AÑOS TENDRÉ EL ALTA"

En esta jornada de regreso "brutal" y que la ha dejado "sorprendida y desbordada", la periodista también ha recordado los meses duros que le ha tocado vivir por el cáncer de mamá, del que, ha advertido, todavía no está recuperada.

"Abandoné mi cuerpo y se lo entregué a la ciencia", ha dicho en declaraciones a Europa Press sobre lo ocurrido tras el diagnóstico, cuando se encaminó a un tratamiento en el que ha recibido 16 sesiones de quimioterapia y 15 de radioterapia, junto con dos intervenciones quirúrgicas.

Todo ello le ha permitido encontrarse mejor como para volver al trabajo, pero ha avisado de que no sabe cuándo estará curada: "No sé si dentro de cinco años me darán el alta".

En este sentido, ha pedido tener "mucho cuidado" con el lenguaje que se utiliza a la hora de hablar sobre el cáncer -ha cuestionado expresiones como "la lucha" o "terrible enfermedad"-- y "no crear falsas expectativas" al respecto.

También se ha puesto a disposición para "ayudar en lo que pueda" en relación con la enfermedad y ha abogado por "profundizar en el bienestar" de las personas afectadas mientras reciben tratamiento. Es necesario un tratamiento psicológico, nutricional y físico adecuado para enfrentar las "agresiones físicas", según ha insistido.

"Hay que pensar que lo más importante somos nosotros. No estamos acostumbrados a cuidarnos", ha manifestado, para incidir en que cuidarse pasa también por rodearse de amigos, a los que, a su juicio, hay que cuidar. En ellos, ella ha encontrado un gran apoyo en estos meses.

La periodista ha admitido que pensó que volvería a su actividad profesional más pronto de lo que lo ha hecho, este mes de octubre después de casi un año de retiro. Vuelve con "fuerza" y permiso médico. La decisión de que el regreso se produjese este lunes se decidió la semana pasada y con advertencias sobre controlar el estrés.

"ME TENGO QUE CUIDAR"

"Me tengo que cuidar, tengo que parar", ha recalcado la presentadora, que tiene el objetivo de cumplir con estas recomendaciones mientras continúa con su actividad laboral. "Vamos a ir viendo", ha apuntado sobre su futuro.

Por otro lado, ha detallado cómo ha vivido estos meses en casa, en los que ha pasado mucho tiempo en el sofá, viendo series y leyendo libros, así como haciendo ejercicio con un entrenador físico especializado en oncología.

También ha continuado al tanto de su programa --aunque ha evitado verlo-- y de la productora que comparte con Xelo Montesinos, Unicorn. No obstante, ha asegurado que se ha contenido en intervenir para mantener el reposo: "Me he apartado bastante".

Todo este parón le ha hecho echar de menos su libertad, que "lo incluye todo", desde acudir cada día a su trabajo hasta pasar tiempo con sus amigos. "Ha sido una época de Covid y cuando estás con la quimio y radioterapia tienes las defensas bajas. No podía exponerme", ha contado.

"Me he sentido recluida y muy condicionada", ha lamentado también sobre este período, del que ha sacado cosas positivas, como poder desayunar con sus hijos, a los que en 17 años no había visto marcharse al colegio. Entre lo positivo, también ha resaltado el cariño recibido, incluidas palabras del presidente del Gobierno, pero valora más las de los "anónimos". "Ha sido impresionante", ha expresado emocionada la presentadora.

LAMENTA HABERSE PERDIDO LA MUERTE DE ISABEL II

Respecto a las noticias de estos meses, ha lamentado no haber podido informar sobra la guerra de Ucrania, el cambio de la presidencia del Partido Popular y, sobre todo, el fallecimiento de la reina Isabel II, del cual ha destacado el despliegue en Reino Unido para el funeral, algo "emocionante e impresionante". "Uno piensa en cuando esto ocurra en España y si el Rey se muere fuera", ha dicho posteriormente.

Por otro lado, ha agradecido haber podido evitar observar imágenes "tan terrible y duras" como las de la guerra: "Había días que decía 'no puedo mirarlo' (...). Yo podía apartar la vista, si lo estás contando no puedes", ha reflexionado.

Por último, la periodista ha aseverado que durante este período alejada de la pantalla se ha dado cuenta de la calidad de la televisión nacional. "Es acojonante lo que hacemos en España en la televisión", ha aplaudido, destacando los programas a nivel informativo pero también las series, de todas las cadenas y también de las plataformas. "Ahora la televisión es la vida en rigurosísimo directo", ha sentenciado.