Ana Rosa Quintana regresa a su programa y desvela cómo ha ido la revisión de su cáncer

MADRID, 24 (CHANCE)

Ana Rosa Quintana sorprendía el pasado 11 de mayo cuando anunciaba en directo que se ausentaría durante unos días de 'El programa de Ana Rosa' y le pedía a su compañero Joaquín Prat que tomase el mando en su lugar: "Necesito unos días, poquitos días, porque tengo mucha plancha... Voy a ver si pongo en orden mis cosas" revelaba sin dar más detalles.

Cuatro días después, la presentadora recibía la Medalla de Oro de Madrid con motivo de la Festividad de San Isidro por su trayectoria profesional y su defensa y orgullo de la ciudad que la vio nacer y, desde entonces, no habíamos vuelto a tener noticias suyas.

Este miércoles Ana Rosa ha regresado a su programa y ha revelado el motivo de su ausencia durante las últimas dos semanas; someterse a una revisión del cáncer de mama que le diagnosticaron en noviembre de 2021: "Cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que pasa".

Guapísima con una blazer roja, un top lencero en rosa pálido y una sonrisa que delata su buen estado de ánimo, la periodista ha explicado que aunque en un principio dijo que se iba a coger tres días porque tenía "mucha plancha", finalmente "me he tomado alguno más"; "pero lunes y martes ya los he dedicado no a planchar, que ya había planchado bastante, si no que he aprovechado a hacerme mis revisiones anuales" ha añadido, confirmando que "todo ha salido estupendamente"

Sin duda, la mejor noticia posible para afrontar la recta final de la temporada con fuerzas, antes de coger vacaciones previsiblemente en julio para recargar pilas y ultimar los detalles del nuevo programa que presentará en las tardes de Telecinco a partir del próximo mes de septiembre.