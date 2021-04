Ana Rosa Quintana sale en defensa de Rocío Flores: "Yo sí te creo"

MADRID, 19 (CHANCE)

El desgarrador y desesperado mensaje de Rocío Flores el pasado viernes pidiendo públicamente a su madre, Rocío Carrasco, que por favor la llamase para intentar aclarar las cosas, pilló a Ana Rosa Quintana fuera del plató, puesto que poco antes se había puesto la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus.

Por eso, no ha sido hasta este lunes cuando la presentadora se ha pronunciado acerca de las demoledoras palabras de la joven colaboradora confesando que está destrozada y que no puede más con la presión y el dolor que arrastra desde que se estrenó la serie documental de su madre, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Insistiendo en que "no" va a posicionarse en esta historia, Ana Rosa ha asegurado que "todos creemos a Rocío Carrasco, que está contando sus sentimientos. Pero por el hecho de creer a Rocío Carrasco no hay que denigrar el testimonio de su hija de 25 años". "No voy a añadir nada más, pero Rocío Flores, yo sí te creo", ha confesado afectada tras ver el desgarrador mensaje de la joven a su madre.

Continuando con su defensa de Rocío Flores, la presentadora ha señalado que "está niña está sufriendo. Está sufriendo un acoso, una revictimización. Y eso no se puede negar, independientemente de la madre, el padre, el marido de la madre, la mujer del padre* Son unos hijos".

"Se está siendo con esta criatura tremendamente injusto y duro, porque tiene derecho a tener sentimientos", ha afirmado Ana Rosa, denunciando que "el acoso que está sufriendo esta chica es injusto. Ha expresado sus sentimientos, lo que piensa, lo que siente. Y no se puede hablar más abiertamente que ella sin entrar en conflicto".

Sin duda, unas palabras que dejan claro que la presentadora, a pesar de no posicionarse ni a favor de Rocío Carrasco o de Antonio David Flores - aunque ha confesado en más de una ocasión que se cree a la hija de Rocío Jurado - no ha dudado en salir en defensa de Rocío Flores en uno de los momentos más complicados en la vida de la joven colaboradora.