Ana Soria acompaña a Enrique Ponce en Plasencia

MADRID, 4 (Chance)Enrique Ponce ha comenzado la temporada taurina con más ganas que nunca. El sábado volvió a los ruedos y se esperaba que su actual pareja, Ana Soria, estuviera apoyándole en las gradas. Pero no fue así, la joven no quiso restarle protagonismo a su reaparición y no ha sido hasta hoy, en Plasencia, donde la hemos visto entrar en la plaza de toros acompañada por unos amigos.La joven, que ha entrado protegida por un hombre de confianza del torero, no ha querido hacer ninguna declaración a los numerosos medios de comunicación que la esperaban a la entrada. La joven estudiante de derecho se ha integrado perfectamente en el circulo de Enrique Ponce y entre la cuadrilla del diestro. Parece que va a ser algo habitual verla en las plazas acompañando a su pareja, algo que no hacía su exmujer Paloma cuevas.Desde el sábado Enrique ha tenido numerosos gestos de cariño con Ana en la plaza, escribía en el albero y con la espada la letra A, para tenerla siempre presente y dedicarla cada faena. Gesto, que por cierto, ha sido muy criticado en el mundo del toro. Esta claro que Ana Soria y Enrique Ponce son la pareja del verano y han dejado claro que no piensan vivir su amor a escondidas.

