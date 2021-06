Ana Soria, fiel apoyo a Enrique Ponce

MADRID, 27 (CHANCE)

Ana Soria lo ha vuelto a hacer y si este viernes veíamos como Enrique Ponce le pregonaba su amor en plena plaza de toros dibujando de nuevo la 'a' en el albero, en esta ocasión hemos visto como la joven ha acompañado al torero en la corrida que ha tenido el pasado sábado en Castellón.

Aunque están locamente enamorados, ninguno de los dos lleva bien la exposición mediático y son muy pocas las ocasiones en las que les vemos juntos. Ana ha acudido a pocas plazas de toros para verle hacer lo que mejor sabe, torear, y es que la estudiante no quiere ser el centro de atención en los días claves para su pareja.

En esta ocasión, ayer la pudimos ver acompañar a su chico y lo cierto es que Ana se mostró parca en palabras ya que solamente nos confesó que: "Todo está bien". Muchas han sido las especulaciones sobre su relación con el torero, pero lo cierto es que a pesar de los rumores, llevan más de un año de noviazgo y parece que lo suyo va viento en popa.

Eso sí, Ana Soria sigue manteniendo la misma estrategia que el primer día, no quiere ser amiga de los medios de comunicación y prefiere estar en un segundo plano porque no le gusta ser protagonista de nada. Lo vivimos cuando salió a la luz su relación con Enrique Ponce y lo seguimos viendo ahora que ya están asentados, viven juntos y no tienen nada que esconder.