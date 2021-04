Ana Soria, el mejor apoyo para Enrique Ponce

MADRID, 18 (CHANCE)

Aunque no ha estado en la plaza, Ana Soria no ha querido dejar de acompañar al que se ha convertido en el amor de su vida y se ha dejado ver con el torero saliendo del hotel sin querer hacer ninguna declaración. La joven sigue siendo el mejor apoyo para el exmarido de Paloma Cuevas y lo ha demostrando acompañándole al ruedo, eso sí, no se la ha visto dentro de la plaza de toros.

Son muchos los meses que llevamos sin ver a la pareja, debido a ello ha habido algún que otro rumor sobre una posible crisis sentimental, pero lejos de la realidad los dos tortolitos siguen disfrutando de su amor como el primer día en su nidito de amor mientras Ana realiza sus estudios.

Enrique Ponce ha toreado este sábado en Sanlúcar de Barrameda junto con Manuel Díaz y lo cierto es que ha sido una tarde taurina de lo más entretenida donde hemos podido ver a rostros muy conocidos. Desconocemos el por qué la joven decidió no estar en la plaza, quizás quiso evitar que las cámaras fueran hacia ella y de esta manera, dio todo el protagonismo a su pareja.