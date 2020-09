Ana Soria y su reflexión más sincera al cumplir 22 años

MADRID, 4 (CHANCE)

Ana Soria acaba de cumplir 22 años. Una edad en la que no siempre se tienen claras las cosas, pero parece no ser el caso de la almeriense. Enamorada de Enrique Ponce y completamente segura de su relación, la joven se mudará próximamente a Madrid para vivir con el diestro y continuar, a distancia, sus estudios de Derecho.

Pero antes, y tras celebrar su cumpleaños en la intimidad - imaginamos que con el torero - Ana ha querido dedicarse a sí misma una felitación de lo más especial en su cuenta de Instagram. Con imágenes de su infancia, la estudiante ha compartido una profunda reflexión que refleja como se ve a sí misma a sus 22 tiernos años: "You're braver than you believe, stronger than you seem, and LOVED more than you'll never know. Happy bday to me", o lo que es lo mismo, pero en español: "Tú eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más amada de lo que nunca sabrás. Feliz cumpleaños para mí".

Una reflexión con la que la almeriense se define a sí misma para que la conozcamos un poco mejor y sepamos qué es lo que ha enamorado locamente a Enrique. Precisamente, el torero ha sido de los primeros en comentar la profunda publicación de su chica añadiendo: "Y un corazón puro que te hace ser más bella por dentro!". Así, el ex de Paloma Cuevas ha querido confesar que, más allá del hermoso exterior de Ana Soria, a él lo que más le gusta es su bondad.