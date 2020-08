Ana Soria: "Yo no voy a vivir justificándome"

MADRID, 1 (CHANCE)

Ana Soria rompió ayer su silencio en Sálvame Diario y habló públicamente de todo lo que se está diciendo en los medios de comunicación de ella y de su chico, Enrique Ponce. Lo cierto es que la joven que ha enamorado al torero habló de forma contundente y no dejó ninguna duda en el aire. Todo empezó porque el programa estaba emitiendo unas declaraciones, acompañadas de fotografías, del casero que tuvo Ana en las que la dejaba en muy mal lugar.

La novia de Enrique Ponce entraba en directo desde el móvil de Rafa Mora explicando que: "Voy a hablar muy poco porque yo no quiero entrar en estas cosas y menos cuando son tonterías. Simplemente deciros que no se le puede dar credibilidad al primero que llega por el hecho de enseñar un piso que es de alquiler, que habrá pasado por ahí muchísima gente".

Con toda sinceridad, Ana Soria confesó que: "Yo sí viví ahí un año con una amiga, yo no tengo que justificarme o decir si yo soy aseada o no, me da igual. El que ha mandado esa foto de que yo dejé el piso en esas condiciones, decirle que si puede demostrarlo con fechas de cuándo son esas fotos, que lo haga".

Parece ser que Ana Soria está cansada de todo lo que se está diciendo de ella y de su pareja y asegura que: "Yo no voy a vivir justificándome ni aclarando tonterías, yo soy como soy". Estas declaraciones por teléfono se hacían minutos más tarde de que la joven subiese a su red social de Instagram una fotografía con Enrique Ponce pregonando su amor por él.

Mandaba un mensaje a todo el mundo: "Quiero un poco de intimidad, él empieza a torear. Lo que a mí me pase a él también le afecta" y a la pregunta sobre si habría boda este año, Ana confesaba que: "De momento estamos viviendo el noviazgo".

Como no podía ser de otra manera, los colaboradores le preguntaron sobre Paloma Cuevas y las hijas del torero y ésta contesto: "Yo no he hablado con ella nunca. Ese tema de verdad respetarlo, es la vida personal de cada uno, eso solo lo saben ellos. La verdad la tienen ellos y ya está".

Jesús Manuel aprovechaba la llamada para preguntarle por qué su exnovio dice que hace un año y medio ya estaba hablando con un torero mayor que ella y Ana Soria ha confesado rotundamente que: "A lo mejor era otro torero". Y hasta aquí la conversación de la novia de Enrique Ponce con el programa, que sin duda, quedará para la historia de la televisión.