Ana Terradillos se despide de 'El programa del Verano'

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace unos días nos enterábamos de que Sonsoles Ónega ha sido fichada por Antena Tres. Horas más tarde veíamos a Marc Calderó al frente de 'Ya es mediodía', pero lo cierto es que todo ha sido muy rápido. Ni siquiera nos ha dado tiempo en asimilar una ausencia, que ya se ha movido ficha por partida doble.

Ahora sabemos que a partir de la semana que viene Joaquín Prat se hará cargo de 'Ya es mediodía' y Ana Terradillos empezará a presentar 'Cuatro al día'. Un cambio repentino, pero que refleja la gran capacidad que tiene la Productora Unicorn para sustituir a sus profesionales.

Este viernes, Ana Terradillos se ha despedido de 'El programa del Verano' con unas emotivas palabras con las que ha recordado también a Ana Rosa Quintana: "ha sido un verdadero honor ocupar esta silla, la silla de la reina de las mañanas, gracias Ana, gracias Xelo, gracias a Mediaset, gracias a todo el equipo que me ha acogido como una más. Por supuesto gracias a ustedes, me van a seguir viendo, en otro sitio, en Cuatro, pero de eso ya hablamos otro día".

Sin querer decirlo, la presentadora se despedía y daba paso a Joaquín Prat con la actualidad del corazón, pero no sin antes desvelar de que se trata ese nuevo proyecto donde la veremos: "En cuatro al día, espero que te de tantas satisfacciones como me ha dado a mí, no me cabe duda de que se espera en las mejores manos" a lo que Ana contestaba: "Espero hacerlo igual de bien que tú".