Ana Torroja colabora en el nuevo single de 'Miss Caffeina'

MADRID, 27 (CHANCE)

Ana Torroja colabora en 'Punto Muerto', el nuevo tema de Miss Caffeina que promete ser todo un éxito desde la primera escucha.

"Siempre hemos fantaseado con la idea de colaborar con Ana Torroja. Su música con Mecano y en solitario han estado muy presentes en el imaginario de la banda. Tras un par de casualidades, un océano de por medio y una pandemia que lo ha retrasado todo, esta colaboración para nosotros es un sueño. Si piensas en toda su carrera y las canciones que la acompañan es algo apabullante. Estamos muy felices de tener a Ana en una de nuestras canciones" confiesa (Miss Caffeina).

Ana Torroja llegará este verano a España con su Tour Volver para intepretar los grandes éxitos de Mecano como 'Hoy no me puedo levantar', 'Hijo de la Luna' o 'Mujer contra mujer', y de su carrera en solitario como 'Llama', 'A Contra tiempo', o 'Ya no te quiero'. Ya están las primeras fechas confirmadas en Tudela, Jerez y Alicante.