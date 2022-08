Ana Torroja confiesa que siente al haber heredado el título de marquesa

MADRID, 14 (CHANCE)

Con motivo de las fiestas de la Paloma, Ana Torroja actuaba el pasado sábado en Madrid y al terminar, no dudó en agradecer la conexión que sintió con el público: "Yo creo que de eso se trata un concierto en directo, que exista esa conexión entre el público y el artista. Que lo disfruten todos igual. Yo lo disfruto igual que ellos, que sea una retroalimentación".

El pasado mes de febrero, la exvocalista de Mecano se convertía en Marquesa de Torroja, título que fue otorgado a su abuelo por el dictador Francisco Franco y que su padre heredó. La cantante solicitó dicha distinción aristocrática en el pasado mes de diciembre tras la muerte de su padre.

Ana Torroja confiesa que todavía no se ha hecho a la idea de ser marquesa, ya que su vida no ha cambiado para nada: "Yo no me acuerdo ni de que soy marquesa". Aunque en un principio no le hacía especial ilusión, está orgullosa de haber heredado el título que ganó su abuelo paterno hace tantos años: "Me enorgullece por eso, porque es un título heredado, no sé si merecido pero heredado".

Ahora la Marquesa de Torroja guarda más parecido con la Marquesa de Griñón, aunque descarta totalmente hacer un documental de su vida como el de Tamara Falcó: "No, no. Yo no hago eso, yo no me veo. Prefiero subirme al escenario y hacer documentales encima del escenario".

Por otra parte, Ana Torroja asegura que está apoyando a su gran amigo y compañero Nacho Cano desde que se enteró de la muerte de su padre: "Sí, hay que apapacharse como dicen en México, en estos momentos".