Ana Torroja, sobre la preocupante foto de Amaia Montero: "Necesita provocar algún efecto"

MADRID, 21 (CHANCE)

Preocupación en torno al estado de salud de Amaia Montero después de que la ex vocalista de 'La Oreja de Van Gogh' publicase una impactante imagen en sus redes sociales acompañada de una enigmática frase: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?". Despeinada, sin gota de maquillaje y con un rostro en cierto modo demacrado, la fotografía de la cantante no tardó en hacerse viral, desatando un debate acerca de la importancia de la salud mental.

Una semana después, seguimos sin saber nada de cómo se encuentra Amaia, pero Ana Torroja ha querido romper una lanza a su favor asegurando que muchas veces "hacerse una foto con mala luz, sin maquillar, pues todos podemos salir..." y que cree que si la cantante ha querido publicar dicha imagen es "porque se siente tranquila con ella o porque necesita algo de ella, provocar algún efecto con esa foto". ¿Una llamada de atención de la vasca?

Muy discreta, sin embargo, la cantante ha evitado pronunciarse sobre la relación que mantienen en la actualidad Miguel Bosé y Nacho Palau y, aunque confiesa que siente un gran cariño por ambos y desea lo mejor al escultor en su lucha contra el cáncer, prefiere no hablar de la vida privada de su gran amigo.