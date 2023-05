Ana Verdasco confirma que Enrique y Julio Iglesias acudirán a la boda de Tamara Falcó "ahora vendrán"

MADRID, 30 (CHANCE)

Durante la emisión de 'Mi casa es la tuya', Bertín Osborne no perdía la oportunidad de hablar con Fernando Verdasco y sus familiares más cercanos para conocerle más a él y cómo es su vida fuera de la pista de tenis. Como no podía ser de otra manera, no faltaron las preguntas sobre la tan esperada boda de la familia.

Durante la preparación de la comida, el presentador no se cortaba y le preguntaba al tenista, sin pelos en la lengua si confiaba en que Tamara Falcó podrá celebrar su boda a pesar de todos los inconvenientes. Sin poder evitar reírse, Fernando Verdasco aseguraba que tiene sus esperanzas puestas en ese gran día e incluso proponía un brindis por ella y por Íñigo Onieva.

Minutos más tarde, llegaban Ana Boyer, José Verdasco, padre del tenista, y Sara Verdasco para disfrutar de una comida al aire libre. Era entonces cuando la hermana de la marquesa de Griñón hablaba de su relación con los hermanos Iglesias. El tenista recordaba lo bien que se lleva con ellos, a lo que Ana respondía que es difícil que se vean a menudo ya que no tienen su residencia habitual en España.

Tras unos segundos, Ana Boyer aseguraba que "ahora vendrán" refiriéndose a Julio y Enrique Iglesias, a lo que su marido respondía "sí, Julio". Entre risas, el presentador preguntaba de nuevo si confían en que esa boda se vaya a celebrar y Ana respondió sin pensárselo que por supuesto que iba a tener lugar.

Si algo ha quedado claro es que hay muy buena relación entre la familia Verdasco y la familia Iglesias. De hecho, Sara Verdasco agradecía el apoyo y ayuda que le brindaron los hijos del cantante e Isabel Preysler cuando sufrió un accidente en Estados Unidos.