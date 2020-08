Anabel Alonso nos habla de su hijo, su boda secreta y la conducta de Miguel Bosé respecto al coronavirus

MADRID, 21 (CHANCE)

Anabel Alonso está viviendo un momento agridulce. Y es que a la felicidad por el nacimiento de su primer hijo, Igor, que acaba de cumplir tres meses y que hace las delicias de su famosa mamá, se unen los comentarios homófobos que recientemente ha denunciado su mujer, Heidi Steinhardt a la que una usuaria preguntó qué dirían cuando el pequeño preguntase por su padre. La actriz y presentadora se pronuncia acerca de este tema por primera vez y además, nos cuenta como está el pequeño, nos habla de su boda secreta y opina sobre la conducta de Miguel Bosé respecto al coronavirus.

- CHANCE: Solamente darte la enhorabuena

- ANABEL: Pues muchísimas gracias pero es que no te puedo atender porque voy tarde mi vida, que tenía que estar ya en maquillaje casi

- CH: Muy emocionadas me imagino

- ANABEL: Sí, muy contentas y muy bien la verdad

- CH: Un momento muy emotivo

- ANABEL: Claro

- CH: Faltó la familia, faltaron los amigos pero bueno, con esta situación

- ANABEL: Hombre, es que era eso, tenías que adaptarte a lo que hay. Y ya habrá tiempo de celebrarlo. Mira si no es el día pues el primer aniversario, que le vamos a hacer

- CH: ¿Pero por qué os entraron esas prisas porque podríais haber esperado al año que viene?

- ANABEL: No, porque es que pensábamos hacerlo antes de que naciera el bebé, entonces bueno, se terció así y luego pues ya se celebrará, lo importante es estar convencido, estar enamorado y luego la celebración pues ya la compartiremos. Porque claro, no iba a ser una celebración con cuatro, pues no

- CH: Claro, quieres que esté la familia, que estén los amigos

- ANABEL: Claro, con la mayor gente posible

- CH: ¿El momento más emotivo de la celebración?

- ANABEL: Hombre es todo, porque aunque es casi una formalidad tiene algo profundo, te dicen unas cosas que, sabes, eso de comprometerse y de tal, Que uno cree que va a firmar yo que sé, una escritura y no. Yo me emocioné mucho la verdad

- CH: ¿Estuvo el niño?

- ANABEL: Claro que estuvo. Lo más esto lo de los anillos que te da así como cosita

- CH: ¿El chiquitín cómo está?

- ANABEL: El bebé está estupendo. A punto de cumplir tres meses, divino.

- CH: ¿El mejor regalo que tenéis ahora mismo?

- ANABEL: Hombre no te voy a decir, porque yo ya me siento muy afortunada en la vida, pero hace todo muchísimo más llevadero, tienes un aliciente maravilloso para tirar para adelante y para sobrellevar todo. Todo pasa a un segundo plano ¿sabes?

- CH: ¿Habéis recibido muchísimas muestras de cariño pero hemos visto a Heidi un poco enfadada, que ya ha roto su silencio?

- ANABEL: Sí, sí. Sí porque son unos comentarios... En redes sociales cada uno dice lo que quiere pero tiene que tener mucho cuidado en el sentido de que faltar a los demás no es libertad de expresión y sobre todo cuando también hablan de un menor ¿entiendes? Yo como Belén Esteban: "Por mi hijo mato". Entonces hay cosas que no y pensamientos que merecen ser respondidos con educación pero con firmeza, no hay que dejarlos pasar. Hay gente que dice déjalo pero no, no hay que dejarlos pasar.

- CH: ¿El tema de las manifestaciones sin mascarilla a ti que te está pareciendo?

- ANABEL: A mí me parece una barbaridad, me parece una demencia. Hay dos opciones, los que dicen que no existe el virus, yo puse un tweet de una enfermera diciendo que se pasen por urgencias, que se pasen por los hospitales a ver si existe o no existe. Y lo segundo, otras enfermeras que dijeron que podrían hacer una renuncia para que no te traten, muy bien, que firmen esa denuncia, que no vayan a tratarse, que no ocupen ninguna cama pero lo malo es que van a contagiar a terceras personas. A mí me parece, dicen algo contra la salud pública, pero a mí me parece hasta homicidio en grado de tentativa en estos casos.

- CH: Sobre todo cuando además hay detrás gente muy conocida como el caso de Miguel Bosé ¿no?

- ANABEL: Bueno, el caso de Miguel Bosé que luego estuvo en no sé dónde y luego va a la compra con mascarilla. No sé qué decirte ¿sabes? Bueno, siento dejarte

