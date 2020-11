Anabel desprestigia públicamente a Silvia Pantoja con este demoledor mensaje

MADRID, 27 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha entrado en directo esta tarde en Sálvame Diario para defender a su tía Isabel Pantoja y lo ha hecho de la peor manera posible porque ha desprestigiado públicamente a Silvia Pantoja por sentarse esta noche en el especial de Cantora: La herencia envenenada. Como bien sabemos, la prima de la tonadillera se va a sentar esta noche en el tercer especial que se está haciendo sobre la polémica de la cantante y Kiko Rivera y la colaboradora de televisión ha sacado las uñas por los suyos.

La colaboradora de televisión ha asegurado que el mal rollo entre su tía y Silvia Pantoja podría venir a raíz de empezar esta última su carrera profesional: "Yo, si mal no recuerdo, se forma un grupo musical por parte de Silvia y Mari Paz, que es una sobrina de mi tía, intentan hacer un 'Azúcar Moreno' de la época. Yo creo que ahí es cuando mi tía intenta ayudarlas y bueno no sé si llega a buen puerto, pero yo creo que mi tía si tienen que invertir, las ayuda a las dos".

Poco a poco Anabel Pantoja se ha ido encendiendo y ha arremetido gravemente contra Silvia Pantoja: "Se quería quitar el apellido Pantoja porque según ella le perjudicaba. Según muchos es una artistaza, espero que esta señora cante un tema en directo. No se puede hablar así de las personas que han fallecido, no puedes dejar caer que el señor Paquirri te tiraba los tejos porque es lo que has vendido. Puedes venir honradamente y dar tu versión que por cierto cuando estaba Paco ella era menor".

En cuanto a que se siente en el plató esta noche, Anabel ha dejado muy claro que esto le ha venido muy bien a Silvia porque en México su carrera profesional deja mucho que desear: "A Silvia Pantoja le ha venido muy bien porque allí en México se estaba comiendo enchiladas, porque allí los discos no se vendían". Y ¡atención! porque sobre las declaraciones que ha hecho diciendo que Paquirri le decía todo el rato 'belleza', la sobrina de Isabel Pantoja ha estallado: "Eso es de ser una cualquiera, las declaraciones de Silvia me parecen una porquería".