Anabel Dueñas luce orgullosa un pin de su amiga Rocío Carrasco con su frase más viral

La serie-documental de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' nos ha dejado helados por el testimonio de una mujer que ha sido hundida mediáticamente por las declaraciones continuas de su marido en televisión durante veinte años. Cada episodio nos hacía darnos cuenta de todas las mentiras o medias verdades que Antonio David ha expuesto públicamente y lo cierto es que ahora, ya estamos esperando ansiosos la segunda parte de este documental.

Como en cada testimonio o entrevista en televisión, siempre quedan expresiones... y a pesar de la importancia de las declaraciones de Rocío Carrasco, no está mal sacar un poco de humor. Si hay una frase que haya quedado para siempre grabada en la mente de muchos espectadores de este programa ha sido 'No tiene coño, no lo tiene' cuando Rocío hacía referencia a Olga Moreno.

Una frase que parece que ha dado pie a la elaboración de pins que ya lucen amigos de la protagonista como Anabel Dueñas, que ha lucido en su perfil de Instagram un pin con dicha frase y con la viñeta de Rocío Carrasco. Algo que nos ha hecho mucha gracia porque parece que en mitad de esta polémica tan desagradable acerca de la vida de la hija de la más grande han tirado de humor.