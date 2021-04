Anabel Gil Silgado cuenta cómo ha ido el juicio contra María Jesús Ruiz

MADRID, 16 (CHANCE)

Anabel Gil Gilgado ha tenido hoy el juicio contra María Jesús Ruiz y nos ha confesado a la salida que: "Nos hemos acogido a nuestro derecho de no declarar, además su abogada no se ha presentado y mi abogado le enviará a su señoría toda la documentación pertinente". El motivo de la denuncia que interpone la colaboradora de televisión es: "por injurias y calumnias, ella alega los comentarios que yo hice en programas de televisión, que se había quedado dinero de empresas de mi padre y que mi padre había pagado por conocerla. Ella considera que es un daño al honor muy grande y quiere que le abone 100.000 euros".

La hija de Gil Silgado asegura que la abogada de María Jesús Ruiz ni si quiera se ha presentado: "es que aquí no se ha presentado nadie, ni estaba aquí, ni en Madrid". Lo que sí que ha querido dejar claro la joven es que: "yo siempre lo que he dicho en televisión ha sido la verdad, siempre se ha terminado demostrando, aunque me haya desmentido, ella lo tiene que reconocer" y además, nos ha asegurado que su padre ha ofrecido a ir como testigo: "él me ha dicho que si llegamos a juicio, quiere venir como testigo".

Lo que nos hace entender que se ha reconciliado con su padre: "Bueno, le viene a él bien ahora porque no se llevan bien, pero sí". En cuanto a cómo se encuentra Gil Silgado, Anabel nos confiesa que: "continua en prisión y se va a someter a una intervención en los próximos días, su situación penitenciaria no es buena, de eso se aprovecha la otra parte y al final ya se verá cómo acaba todo esto, es responsabilidad suya, se le está intentado ayudar como se puede".

Padre e hija han retomado su relación: "hablamos, me llama o le llamo yo y me cuenta cómo está, el problema es que él no es consciente de lo que ha hecho en el pasado, su situación de salud no es buena y su situación penitenciaria tampoco" y le termina mandando un mensaje a María Jesús Ruiz: "para mentir hay que tener buena memoria y ella no la tiene".