Anabel Pantoja, sobre su adicción a los somníferos: "Me gustaría ser madre y no quiero verme así"

MADRID, 27 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha estado este sábado en el Deluxe y ha hablado sobre su adicción a las pastillas para dormir y lo ha hecho con todo tipo de detalles sobre este hábito que tiene desde hace más de una década. Lo cierto es que nos quedamos todos con la boca abierta, e incluso por redes sociales los espectadores comentaron que no se esperaban para nada esta confesión, pero valoramos la valentía con la que la colaboradora ha contado esto.

Y es que ya sabemos que el primer paso para superar un 'problema' es reconocerlo y afrontarlo, pues esto es lo que ha hecho Anabel Pantoja. A pesar de ir decidida a hablar sobre esta adicción, Anabel explicó que había miembros de su familia que no querían que hablase de ello en televisión: "Mi madre está muy preocupada por mi adicción a las pastillas y mi novio me dice que cuando me tomo las pastillas para dormir me convierto en otra persona".

Tras su reciente participación en el reality 'Sola' de Telecinco, Anabel Pantoja no ha dejado a un lado estas pastillas, sino que ha seguido tomándoselas: En el dichoso pisito pensaba que podría relajarme a la hora de dormir y descansar pero me tomaba antes de cenar dos pastillas para la ansiedad y tres somníferos para dormir, cinco veces más de lo recomendable. Pensé, 'joder, solo tengo 34 años". Y es que a lo mejor ha sido en el concurso donde se ha dado cuenta que no puede seguir con ese ritmo y donde su cabeza ha tomado la decisión de tomar cartas en el asunto.

La sobrina de Isabel Pantoja desveló cómo y por qué tomaba este tipo de pastillas y sobre todo, desde cuando: "Empecé por una pastilla a los 20 o 21 años, tengo 34. Me daba pánico dormir sola y me tomaba un relajante muscular como la que se pone una crema, como rutina. Fui aumentando el nivel. Iba al médico pero por detrás me tomaba más".

La prima de Kiko Rivera ha confesado que, además de por ella misma, quiere dejar de tomarlas porque: "Dentro de unos años me gustaría ser madre y no quiero verme así".

Su adicción a este tipo de pastillas llega a tal punto que muchas veces pierde el sentido y no sabe lo que hace: "Cada noche desemboca en una bola de nieve. Me he dado atracones por la noche, he llegado a recibir en casa tres pantalones que no recordaba haber comprado, pero me da miedo pensar hasta dónde puedo llegar. Si me da por salir de casa o coger el móvil, como ese día que hice ese famoso directo. Ese fue un momento crítico"

Anabel Pantoja ha terminado reconociendo que es una persona dependiente a estas pastillas y aunque no se ha tratado con profesionales para que le ayuden a superar esta adicción, ha tomado el paso de contarlo públicamente y de enfrentarse a ello.