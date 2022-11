Anabel Pantoja agradece a la prensa su apoyo tras la misa a su difunto padre

MADRID, 26 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha estado toda la noche velando a su padre en el tanatorio de Alcalá de Guadaíra, una noche de lo más complicada, pero en la que se ha visto apoyada por todos sus seres queridos, en especial su madre, que no se ha separado de ella en ningún momento y Yulen, que desde que llegó anoche a Sevilla, no la ha dejado sola.

Esta mañana la veíamos entrando de nuevo al tanatorio, después de hacer un descanso con su chico y varios amigos y aprovecha la presencia de las cámaras de Europa Press para agradecer el cariño que estaba recibiendo por parte de la prensa. Escasamente unos minutos, la influencer ha salido de la misa que ha tenido lugar en la capilla del tanatorio y se ha parado con todos los medios para mandar un mensaje

La influencer, lo primero que ha querido dejar claro es que está muy agradecida por el apoyo de la prensa: "gracias chicos por estar aquí, estamos esperando ya los últimos momentos y nada" y segundos más tarde, ha querido mandar un mensaje de cariño a todos sus compañeros: "desde aquí si me podéis ayudar, me han mandado un montón de mensajes, los compañeros y el programa, muchas gracias, todos han estado a la altura, sé que no han podido venir por los trabajos, pero están conmigo".

Belén Esteban ha sido la única del universo 'Sálvame' que se ha dejado ver en el tanatorio y eso, quizás, ha podido llamar especialmente la atención porque como sabemos Anabel tiene muy buena relación con más compañeros. Sin embargo, la influencer ha querido aclarar que entiende perfectamente la situación de cada uno y agradece los mensajes de apoyo que le han mandado.