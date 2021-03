Anabel Pantoja apoya a su novio, Omar Sánchez, en su nueva aventura con 'Supervivientes'

MADRID, 24 (CHANCE)

"Hola buenas tardes Kiko, me alegra saber de ti hijo..." eran las primeras palabras de Anabel Pantoja al entrar en directo en 'Sálvame Diario' y contestar a Kiko Hernández todo lo que estaba diciendo el colaborador de su pareja ahora que ya sabemos que va a ser concursante oficial de 'Supervivientes 2021'.

Kiko Hernández le preguntaba a Anabel si temía que su pareja se fuese a enamorar de otra persona dentro del concurso y ella ha confesado que: "Kiko yo quiero que él viva su experiencia, que gane por supuesto y yo le estaré esperando en Pozo". Eso sí, la colaboradora aseguraba que: "Yo no le he dado consejos ninguno, pero muchísima gente que ha estado allí y que forman parte de los míos, ya le han dado consejos, pero cuando él llegue allí será él mismo... ellos tienen que luchar hasta el final".

"A mí lo que me preocupa es que él esté mal, si tiene que pasar algo pues ya lo veré por la tele" ha confesado Anabel y ha confesado que si se hace amigo de Sylvia Pantoja, no lo criticaría: "Si veo que son amigos no me voy a abrir una botella de champán, pero lo voy a respetar porque es un concurso. Yo no me voy a meter en su concurso, al revés, yo quiero que él disfrute".

Carlota Corredera ha aprovechado la llamada de Anabel y le ha preguntado por la última exclusiva de Kiko Rivera: "Qué te puedo decir, hay cosas que me pueden doler más y otras que menos, pero yo ahora mismo estoy en un estado como el de Andorra, solo me importa estar bien yo, si el piensa eso de mí... pues... Hace tiempo que no hablamos, pero yo hablo todos los días con sus niñas y con Irene" y ha asegurado que: "A estas alturas, como cada uno ha tomado su camino y su núcleo, tú sabes por lo que yo estoy pasando y solamente me interesa esto y que todo el mundo esté bien de salud".