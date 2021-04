Anabel Pantoja asegura que verá a su tía, Isabel Pantoja, en Madrid

MADRID, 24 (CHANCE)

Anabel Pantoja está viviendo unos días muy polémicos por la participación de su novio, Omar Sánchez, en 'Supervivientes 2021' y es que la colaboradora de televisión está escuchando algunos testimonios que aseguran que tanto ella, como su pareja, son dos personas conflictivas en Canarias. Algo que no ha hecho gracia a la sobrinísima y se ha mostrado muy enfadada en el plató de 'Sálvame Diario'.

Hemos coincidido con Anabel Pantoja y le hemos preguntado por la guerra que hay abierta entre su tía, Isabel Pantoja, y su prima... y lo cierto es que ha optado por no contarnos ningún detalle: "No tengo ni idea cariño, no lo sé, ni me voy a meter en eso".

Ya sabemos que Isabel Pantoja se ha distanciado de sus dos hijos desde el primer momento que escuchó a Kiko Rivera en televisión hablando mal de ella y de su hermano, Agustín Pantoja, y desde que su hija saliese de un reality e hiciera una portada de una revista hablando nuevamente de su familia.

Aún así, Anabel Pantoja no quiere posicionarse porque no quiere perder la relación con su tía y por eso ella sigue manteniendo contacto con ella y su tío Agustín Pantoja. Además, ahora que la tonadillera está en Madrid, la colaboradora nos ha confesado que sí va a verla: "Sí, claro que voy a verla".