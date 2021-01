Anabel Pantoja y Belén Esteban, distanciadas ¿tiene solución?

MADRID, 13 (CHANCE)

Anabel Pantoja y Belén Esteban son grandes amigos y eso es algo que todo el mundo sabe. A pesar de las muchas discusiones que tiene la sobrinísima a diario con sus compañeros, la princesa del pueblo siempre se ha mostrado al lado de su amiga y han reflejado públicamente la buena sintonía que hay entre ellas.

En el día de ayer, Anabel Pantoja confirmaba en plató que no estaba pasando por un buen momento con Belén Esteban, algo ha pasado entre ellas y de momento, no han querido hacerlo público. Hoy, sus compañeros han hablado sobre ello y han dejado claro que se trata de un enfado de la Esteban por el tema de la comercialización de su línea de joyas.

Anabel Pantoja ha abandonado el plató muy enfadada con sus compañeros y ha dicho por activa y por pasiva que no iba a hablar del tema... pero ya sabemos como es Sálvame y tras seguir hablando del mismo tema, Belén Esteban ha entrado por directo y ha desvelado que:

"Yo no he hablado de este tema con Kiko Hernández ni con María. Tampoco es el fin del mundo, estoy molesta, pero hablando se entiende la gente, ahora mismmo no quiero hablar con ella. Es por una cosa que Anabel creo que no ha hecho bien, no voy a hablar más, cuando vaya, de verdad, hablaré. Si lo contase no quedaría bien Anabel, no la conviene que lo cuente. Entre amigos se arreglan las cosas"

Jorge Javier Vázquez ha querido quitar hierro al asunto y le ha preguntado a la Esteban que si iría a la boda de Anabel si se casase mañana y esta ha respondido: "Ahora estoy enfadada con ella, pero claro que iría". Y es que ya sabemos que son muy típicos estos enfadados entre ellas y que a las dos semanas consiguen enterrar el hacha de guerra.