Anabel Pantoja, cansada de que se le pregunte por su tía

MADRID, 21 (CHANCE)

Anabel Pantoja ya no puede más. En esta última semana la hemos visto completamente sobrepasada ante las cámaras al ser preguntada por actual relación con Isabel Pantoja y lo cierto es que lejos de zanjar todas las especulaciones que hay vertidas en los platós de televisión, ha dado la callada como respuesta... lo que, en algunas ocasiones, echa más leña al fuego.

La sobrinísima siempre ha tenido un contacto directo con la tonadillera y se ha mostrado al mundo como uno de sus principales apoyos, pero tras conocerse que la cantante ha estado en Córdoba realizándose unas pruebas médicas, ha trascendido que ni siquiera Anabel era conocedora de ello.

Este viernes, las cámaras de Europa Press eran testigo de cómo la influencer acudía a la fiesta que organizaba Dulceida por su cumpleaños en pleno centro madrileño y lo cierto es que nos hemos encontrado con una Anabel impasible ante las cámaras.

"No os voy a responder a nada, ¿vale? perdonadme" expresaba cuando le preguntábamos por su tía. También se ha comentado en algunos programas de televisión que su asistencia a la boda de Isa Panoja y Asraf Beno podría haber molestado en Cantora y eso habría provocado un distanciamiento con la artista.

Lejos de aclarar cuál es la situación en la que se encuentra, la sobrinísima desvelaba que se encontraba "reventada" después de llevar todo el día trabajando: "He venido hoy de trabajar, de grabar y no hay nada que me de más gusto venir en pijama a pasarlo bien".

Parca en palabras, Anabel tampoco desvelaba en qué está trabajando ahora: "Un proyecto profesional para la tele muy guay, tenía muchas ganas". De esta manera, parece que tendrá que pasar algo de tiempo para que se esclarezca la situación personal de la influencer con su tía.