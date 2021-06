Anabel Pantoja contraataca contra la prima de Sylvia Pantoja

MADRID, 4 (CHANCE)

Anabel Pantoja está en el foco mediático desde que ayer Omar Sánchez confesara en 'Supervivientes 2021' que está deseando ser padre, por no hablar de las ganas que tiene de intimar con su pareja. Y es que parece que los días en la isla cada vez se hacen más duros y echa de menos a su pareja y defensora en el reality.

Hoy en 'Sálvame Diario' se ha emitido una conversación telefónica de Olga, la prima de Sylvia Pantoja, hablando bastante mal de ella y de su pareja y lo cierto es que estas palabras han hecho que la colaboradora explote mirando a cámara y le diga todo lo que piensa.

Ya sabemos que si hay algo que saca de quicio a Anabel Pantoja es que digan de ella que no es una persona trabajadora y por eso se ha levantado de su sitio, ha mirado a cámara y le ha dicho a Olga: "No tengo deudas, tengo casas, soy empresaria, ¿vale?".

Lo peor de todo es que ya sabemos que cuando se le calienta la boca a Anabel Pantoja puede decir cosas que no siente o que no debe decir en público y sin darse cuenta, en vez de cargar contra Olga, lo ha hecho con su prima, Sylvia Pantoja: "Yo no me voy a otros países a buscarme la vida, ¿vale?"... Haciendo referencia que la cantante tuvo que irse a México a seguir con su carrera adelante.