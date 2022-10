Anabel Pantoja da la cara por Kiko Rivera: "Mi tía ha tenido intención de ir pero si él no quiere, se respeta"

MADRID, 26 (CHANCE)

Todavía recuperándose del ictus que sufrió hace apenas cinco días, Kiko Rivera está de nuevo en el ojo del huracán mediático por su deseo de no ver ni a su madre ni a su hermana en estos delicados momentos. Al parecer, Isabel Pantoja estaría destrozada porque no le hayan permitido visitar a su 'niño del alma' y todas las miradas apuntaban a que sería Irene Rosales quien habría pedido a la artista y a Isa Pantoja que no se acercasen ni al hospital ni a su domicilio para no alterar al Dj.

Rumores que el propio Kiko desmentía este martes en sus redes sociales muy enfadado, aseguando que es él quien toma las decisiones: "Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones, no inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos así que déjenme recuperarme os lo pido por favor" ha dejado claro.

Unas contundentes palabras que vuelven a abrir una brecha entre Isabel Pantoja y Kiko y sobre las que se ha pronunciado Anabel Pantoja. Continuando con sus compromisos profesionales como influencer a pesar de las polémicas familiares, la hija de Bernardo Pantoja se ha dejado ver acompañada por amigos como Susana Bicho en la fiesta navideña que la firma Sephora organizó este martes en la madrileña Fábrica de Tapices.

Confirmando que ha hablado con su primo y que entiende el mensaje que ha compartido pidiendo que le dejen recuperarse con quien él quiera a su alrededor, Anabel asegura que "todo está en orden, Kiko está bien". "Lo que necesita es tranquilidad" confiesa.

Además, y a pesar de que insiste en que "no voy a hablar de temas personales", la sobrina de Isabel Pantoja ha dado la cara por la artista y por Isa y ha dejado claro que "ha habido intención" tanto por parte de su prima como de su tía de ir a ver a Kiko: "Él ha pedido que no vayan, pero no queda que Isa ha ido y no queda que mi tía ha tenido intención de ir, pero si el protagonista no quiere, pues obviamente se respeta, pero no voy a pronunciarme más porque ya sabéis vosotros más que yo".