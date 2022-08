Anabel Pantoja deja claro que su relación con Yulen continúa luciendo en Cantora una camiseta de su novio

MADRID, 4 (CHANCE)

Mientras su relación con Yulen Pereira sigue acaparando titulares y no son pocos los que apuestan a que el futuro en común de la pareja es nulo - es más, según Kiko Hernández ya han roto pero no quieren hacerlo público por el momento por la expectación mediática que les rodea - Anabel Pantoja ha puesto rumbo a Cantora para reencontrarse, por fin, con su tía Isabel Pantoja.

Después de pasar un día en Sevilla en el que ha aprovechado para ver a su madre y a su padre - Bernardo Pantoja, muy delicado de salud - la influencer ya se encuentra en la famosa finca como ella misma se ha encargado de desvelar a través de sus redes sociales, recuperando el tiempo perdido con la tonadillera, a la que siempre ha considerado como una segunda madre. "La misma" ha publicado (no sabemos si en referencia a ella o a su tía) compartiendo varias imágenes de su estancia en Cantora con aspecto pensativo.

Mientras Anabel disfruta de su tía Isabel después de más de tres meses sin verse, personas que conocen muy bien a la 'sobrinísima' aseguran que su relación con Yulen está en la cuerda floja por la aparición de los padres del esgrimista en diferentes programas de televisión cuestionando su historia de amor. La influencer siempre ha querido una pareja 'anónima' y las declaraciones de Arelys y Manuel Pereira podrían suponer una mochila demasiado pesada para la incipiente pareja, que guarda silencio y deja en el aire qué hay de cierto en estos rumores.

Pero a pesar de no pronunciarse públicamente, Anabel sí ha querido hacer un guiño a Yulen y dejar claro que su relación marcha a las mil maravillas a pesar de que en esta ocasión quiere ser prudente, ir paso a paso y no gritar a los cuatro vientos su amor por el deportista hasta que lo suyo no se consolide. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues luciendo una camiseta del esgrimista con la que le vimos en su última salida por Madrid con la influencer antes de que cada uno comenzase sus vacaciones por separado.

Sin duda, una prueba de que nada hay de cierto en su ruptura y una 'declaración de amor' de Anabel a Yulen cuando muchos se empeñan en sentenciar su relación por el protagonismo mediático de los padres del deportista, que mientras la sobrina de Isabel Pantoja se encuentra en Cantora con la artista ha viajado a Menorca con amigos para cargar pilas de cara a unas románticas vacaciones que la pareja del momento estaría planeando con total secretismo, intentando vivir su amor al margen de los focos.