Anabel Pantoja, derroche de amor con Yulen Pereira en su noche más especial

MADRID, 20 (CHANCE)

Noche especial para Anabel Pantoja, que en uno de los momentos más dulces de su vida a pesar del delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja, ha presentado por todo lo alto su nueva colección de joyas en Madrid. A su lado, demostrando que su relación marcha a las mil maravillas y que los que no daban ni un duro por ellos tras 'Supervivientes' se equivocaban, Yulen Pereira, con el que derrochó sonrisas, complicidad y gestos de cariño durante toda la velada.

Cada vez más cómodos ante las cámaras, la pareja no dudó en bromear con qué metal serían si fuesen joyas y, aunque incapaces de decidir cuál de los dos sería la plata y cuál el oro, si algo tiene claro Anabel es que "mientras funcionemos da igual". "Como si somos bronce, ¿qué más da con tal de estar juntos?" ha apuntado a su vez el esgrimista, cada vez más enamorado de la influencer.

Derrochando estilo en su gran noche con un sofisticado traje negro de raso y el pelo recogido, la sobrina de Isabel Pantoja ha confesado que, a pesar de que está en un "momento delicado", el trabajo - y los preparativos del lanzamiento de su nueva colección de joyas - ha sido un "un gran apoyo" y, "dentro de lo que cabe, no me puedo quejar". "Hay veces en la vida que te acompañan las cosas y otras no, pero tengo trabajo, tengo familia, tengo gente que me quiere" reconoce.

Sin entrar en detalles sobre la delicada operación de pierna a la que se sometió su padre hace solo unos días, sí ha dejado claro que si ella ha continuado adelante con sus compromisos profesionales y con la presentación de sus joyas es porque "todo ha salido bien". "Mi padre está bien, está encantado de que esté aquí presentando mi proyecto y muy orgulloso de mi, y yo he estado allí con él y ahora me vengo más tranquila" ha explicado.

Y si Bernardo está orgulloso, también lo está Isabel Pantoja, que a pesar de no acudir al evento, sí intenta apoyar siempre a su sobrina luciendo alguna de sus joyas en cada una de sus (escasas) apariciones. Precisamente la tonadillera está en el punto de mira por haber retrasado su gira americana hasta el próximo mes de marzo por no haber logrado a tiempo el visado para ella y sus músicos. Quitando hierro a este duro varapalo, Anabel afirma que "ella dentro de lo que cabe está bien, siempre sale". "Ahora esperando a ver qué pasa con la gira, a la que la acompañaré siempre que pueda y ella me deje" ha asegurado.