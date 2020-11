Anabel Pantoja, derrotada, no sabe qué hacer en el conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

MADRID, 13 (CHANCE)

La guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera está dejado muchos cadáveres por el camino, son muchas las personas que han aprovechado este momento para atacar a la cantante y ponerse al lado de Kiko Rivera... pero Anabel Pantoja, la gran defensora de la familia en los platós de televisión no sabe lo qué hacer porque nunca se hubiese imaginado que esto hubiera pasado en su familia, pero sobre todo entre la cantante y su primo.

Rafa Mora le ha recriminado a Anabel Pantoja que no se posicione a favor de su primo o de su tía y la colaboradora ha explotado porque no sabe cómo actuar y la decisión que ha tomado es no mojarse en el tema y no posicionarse: "No me voy a mojar, no hablo con ninguno porque estoy al margen, no quiero posicionarme".

Anabel Pantoja no se ha quedado callada y ha seguido explicando que: "Yo no hablo, yo cuando pasa la entrevista no hablo con ninguno de los protagonistas porque como hable con uno o hable con otro, sabéis que es una situación muy complicada. Me preocupo de los dos protagonistas a través de personas allegadas, por ellos mismo me quedo un paso atrás y me quedo donde estoy. Cuando pase esta tormenta yo estaré ahí".

En cuanto al especial que se va a emitir esta noche en Telecinco sobre la herencia de Paquirri, Anabel tiene claro que no tiene miedo de que se enfaden con ella: "Cuando pase esta noche, Kiko tendrá que buscar lo que está buscando, pero entendedme que yo a mi tía no le puedo dar una guantada sin manos, no me sale. Cuando Kiko le dice a la hermana que siga siendo igual con mamá, lo mismo me dice a mí. Yo no puedo darle la espalda a mi tía, no me sale, no puedo. Y si Kiko se enfada, yo estoy de las dos partes, pero si se da caso de que se enfade, yo lo siento por él, yo estoy con él y con mi tía".

Anabel no ha podido aguantarse las lágrimas y ha confesado que no cree que tenga solución la guerra que hay entre Isabel y Kiko: "Creo que después del programa de esta noche no va a tener solución, con este tema tan delicado no quiero que confundan a mi primo. La grieta, entre el y su madre ya está hecho, pero no quiero que vaya a más".