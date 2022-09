Anabel Pantoja se derrumba ante la insistencia de Rafa Mora sobre el estado de su padre

MADRID, 29 (CHANCE)

Hace unas horas, Rafa Mora esperaba a Anabel Pantoja y Yulen Pereira en el aeropuerto de Madrid para preguntar a la que fuera colaboradora de 'Sálvame Diario' qué opinaba sobre todas las informaciones que se han filtrado sobre el estado de salud de su padre. La influencer ha aguantado el tipo y le ha mostrado indiferencia, pero al llegar a su alojamiento, no ha podido evitar derrumbarse.

"Os lo voy a explicar aunque es muy difícil, lo que acabo de vivir hace nada en el aeropuerto me parece fuera de todo, innecesario" comenzaba diciendo una Anabel completamente destrozada. Y es que no entiende cómo Rafa ha estado "veinte minutos persiguiendo" siendo él "una persona con la que no me hablo y preguntándome cosas de mi padre".

"Yo sé que he venido de ese programa y sé lo que es trabajar ahí y sé que la puesta de escena es maravillosa e incluso divertida" reflexionaba Anabel, pero aseguraba que ella también es "persona y yo creo que también hay que tener un poco de memoria, entiendo que estén buscando la respuesta, pero son preguntas un poco fuertes. Tengo derecho a no responderlas, me han preguntado como veinte veces lo mismo".

La sobrinísima de Isabel Pantoja se mostraba cada vez más afectada por la 'humillación' que ha sentido en el aeropuerto y aseguraba que ella "no me meto en la familia ni en la vida personal de nadie, ni en la de Rafa Mora" por eso esperaba que "al menos que me pregunten normal, he estado veinte minutos callada, los que me conocen saben que estaba llorando por dentro, las preguntas son hirientes y son para que salte".

"Siempre he sido justa con el programa, regalé mi boda, mi separación, creo que no me merecía esto. De todas formas, les deseo lo mejor y les guardo un cariño independientemente de esto que ha pasado" ha terminado confesando Anabel en sus stories, completamente rota y decepcionada nuevamente con su programa.