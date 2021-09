Anabel Pantoja se despide públicamente de su abuela, Doña Ana

MADRID, 30 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha hecho en estos dos últimos días más kilómetros que nunca. Y es que la colaboradora de 'Sálvame Diario' se encontraba ayer disfrutando de la compañía de todos sus amigos y seres queridos en La Graciosa esperando que llegase el día de mañana para celebrar su boda cuando llega la noticia de la muerte de Doña Ana.

Hoy, Anabel ya está de vuelta para celebrar mañana el que se supone, iba a ser el día más importante de su vida, un día que se ha visto truncado por el triste fallecimiento de su abuela. En la isla le esperan sus seres queridos, pero no su primo, quien ha decidido no estar presente porque no tiene cuerpo para estar de fiesta después de la muerte de una de las personas más importantes de su vida.

Hace escasos minutos, Anabel se ha desahogado a través de sus redes sociales y ha explicado cómo se siente en estos momentos tan difíciles para ella: "Gracias por dejarme ser tu nieta, por formar parte de la historia de tu vida y por darme tantos momentos que nunca jamás olvidaré. Ahora más que nunca conmigo, después de 35 años me visto de blanco, sé que estarás ahí y viendo si me queda bien o como estoy peiná te siento! Nos has dejado muy vacíos, pero muy llenos de ti. Tú gorda que te adora, para siempre".